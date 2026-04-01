இயக்குநர் சிகரம் பாரதிராஜா ரீசெண்ட் போட்டோ! எப்படி ஆகிட்டாரு பாருங்க..

Bharathiraja In ICU Photo : தமிழ் திரையுலகின் இயக்குநர் இமயமாக விளங்கியவர், பாரதிராஜா. இவர், தற்போது மருத்துவமனையில் இருக்கும் புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Bharathiraja In ICU Photo : கிட்டத்தட்ட 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ் திரையுலகில் கிராமிய படங்களை இயக்கி, வெற்றி பெற்ற இயக்குநராக இருந்தவர் பாரதிராஜா. இவரது இயக்கும் திறமையை பாராட்டிதான் ‘இயக்குநர் இமயம்’ என்று பெயர் வைக்கப்பட்டது. இவர், தற்போது மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழ் திரையுலகில், இயக்குநர் இமயம் என்று அழைக்கப்படுபவர் பாரதிராஜா. 1970களில் மொத்தமாக தமிழ் சினிமாவை மாற்றிய பெருமை இவரையே சாரும். கிராம வாழ்க்கைகளை இயல்பாகவும் உணர்ச்சிவசப்படுத்தும் விதமாகவும் மாற்றியவர் இவர்தான்.
பாரதிராஜாவின் 16 வயதினிலே, மண்ணில் இருந்து மண்ணுக்கு, அலையோசை, முதல் மரியாதை, கருத்தம்மா உள்ளிட்ட படங்கள் அவரது சினிமா வாழ்க்கைக்கு மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த தமிழ் சினிமாவிற்கே மைல்கல்லாக அமைந்திருந்தது.
பாரதிராஜா, இயக்குநராக மட்டுமல்ல, நடிகரகவும் பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இவரால் அறிமுகமான பல புது முகங்கள் இப்போது டாப் இடத்தில் இருக்கின்றனர்.
இளமையில் பல படங்களை எடுத்து வந்த பாரதிராஜா, இப்போது குணச்சித்திர நடிகராக இருக்கிறார். இவர் நடித்த திருச்சிற்றம்பலம், படைவீரன் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்கள் ஓரளவிற்கு வரவேற்பினை பெற்றது.
பாரதிராஜாவிற்கு 84 வயதாகிறது. இவரது மகன் மனோஜ் குமார் சில மாதங்களுக்கு முன்புதான் மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார். இதையடுத்து பாரதிராஜாவிற்கும் உடல் நிலை சரியில்லாமல் போனது.
பாரதிராஜா, கடந்த டிசம்பர் மாதம் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக சென்னையில் இருக்கும் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இவருக்கு மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டதால் நுரையீரல் தொற்று இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். இவருக்கு, தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் வைத்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
பாரதி ராஜாவிற்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர் அவருடன் எடுத்த புகைப்படத்தை இணையத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். அதில், அவர் உடல் நிலையில் முன்னேற்றம் இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். இருப்பினும் அவரது நிலையை போட்டோவில் பார்த்த ரசிகர்கள், “எப்படி இருந்தவரு இப்படி ஆகிட்டாரே..” என்று இணையத்தில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.