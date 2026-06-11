/விடைப்பெற்றார் பாசத்திற்குரிய பாரதிராஜா! 72 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதை...

Bharathiraja : இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா, 84 வயதில் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, அவரது உடல் அவரது சொந்த ஊரில் உள்ள வீட்டு தோட்டத்தில் புதைக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்துகொள்வோம்.
"முதல் மரியாதை" தந்தவருக்கு மக்கள் இறுதி மரியாதை. பிரியா விடைபெற்றார் பாசத்திற்குரிய பாரதிராஜா. 84வது வயதில் உயிரிழந்த இவருக்கு திரையுலகினர் அனைவரும் கண்ணீர்மல்க அஞ்சலி செலுத்தினர்.
’16 வயதினிலே’ படம் தொடங்கி, தொட்ட படத்தில் எல்லாம் ஹிட் கொடுத்த பாரதிராஜா, ஒரு கட்டத்திற்கு பின்பு மொத்தமாக நடிக்க தொடங்கி விட்டார். இவரை வில்லனாக, மணிரத்னம் இயக்கிய ஆயுத எழுத்து திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார்.
பாரதிராஜாவின் உடல், தேனி, காட்ரோட்டில் உள்ள பண்ணையில் குடும்பத்தினர், உறவினர்கள், திரைத்துறையினர் & பொதுமக்கள் முன்னிலையில் அவருடைய உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்படுகிறது.
நாட்டின் தலைசிறந்த ஆளுமைகளுக்கு வழங்கப்படும், 72 குண்டுகள் முழங்க பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு முழு அரசு மரியாதை செய்யப்பட்டது.
நாட்டின் தலைசிறந்த ஆளுமைகளுக்கு வழங்கப்படும், 72 குண்டுகள் முழங்க பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு முழு அரசு மரியாதை.