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விடைப்பெற்றார் பாசத்திற்குரிய பாரதிராஜா! 72 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதை...

Written ByYuvashree
Published: Jun 11, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:21 PM IST

Bharathiraja : இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா, 84 வயதில் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, அவரது உடல் அவரது சொந்த ஊரில் உள்ள வீட்டு தோட்டத்தில் புதைக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்துகொள்வோம்.

Bharathiraja1/5

பாரதிராஜா

"முதல் மரியாதை" தந்தவருக்கு மக்கள் இறுதி மரியாதை. பிரியா விடைபெற்றார் பாசத்திற்குரிய பாரதிராஜா. 84வது வயதில் உயிரிழந்த இவருக்கு திரையுலகினர் அனைவரும் கண்ணீர்மல்க அஞ்சலி செலுத்தினர்.

 

16 Vayathinile2/5

16 வயதினிலே

’16 வயதினிலே’ படம் தொடங்கி, தொட்ட படத்தில் எல்லாம் ஹிட் கொடுத்த பாரதிராஜா, ஒரு கட்டத்திற்கு பின்பு மொத்தமாக நடிக்க தொடங்கி விட்டார். இவரை வில்லனாக, மணிரத்னம் இயக்கிய ஆயுத எழுத்து திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். 

Cremation3/5

அடக்கம்

பாரதிராஜாவின் உடல், தேனி, காட்ரோட்டில் உள்ள பண்ணையில் குடும்பத்தினர், உறவினர்கள், திரைத்துறையினர் & பொதுமக்கள் முன்னிலையில் அவருடைய உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்படுகிறது.

72 குண்டுகள்4/5

72 Gun Shots

நாட்டின் தலைசிறந்த ஆளுமைகளுக்கு வழங்கப்படும், 72 குண்டுகள் முழங்க பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு முழு அரசு மரியாதை செய்யப்பட்டது. 

Govt Respect5/5

அரசு மரியாதை

நாட்டின் தலைசிறந்த ஆளுமைகளுக்கு வழங்கப்படும், 72 குண்டுகள் முழங்க பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு முழு அரசு மரியாதை. 

 

 

TAGS:
Bharathiraja
last rites
Bharathiraja Funeral
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