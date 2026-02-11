ஜெயிலர் 2 படத்தில் கோலிவுட்டின் முக்கிய இயக்குநர்! இது புது அப்டேட்..

SJ Suryah In Jailer 2 : ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி வரும் படம், ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தில், ஒரு முக்கிய இயக்குநர் இணைந்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
SJ Suryah In Jailer 2 : மக்கள் மத்தியில் சூப்பர் ஸ்டாராக கொண்டாடப்படுபவர், ரஜினிகாந்த். இவர், நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதையடுத்து, இந்த படத்தில் முக்கியமாக ஒரு நடிகர் இணைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
2026ஆம் ஆண்டில் வரவிருக்கும் பெரிய படங்களுள் ஒன்று, ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்குகிறார். ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடிக்கும் இந்த படம், இன்னும் சில மாதங்களில் வெளியாக இருக்கிறது.
ரஜினிகாந்த், ஜெயிலர் 2 படத்தில் ஜெயிலராக நடிக்கிறார். இதில் அவரது பெயர், முத்துவேல் பாண்டியன். இந்த படம் குறித்த, அப்டேட் அடுத்தடுத்து வெளியாகி இருக்கிறது.
ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடிக்கும் நடிகர்கள், பான் இந்திய அளவில் பிரபலமாக இருப்பவர்களாக இருக்கின்றனர். சமீபத்தில் இதில் ஷாருக்கான் நடிப்பதாக கூட கூறப்பட்டது. இதையடுத்து, இன்னொரு இயக்குநரும் இதில் முக்கிய கதாப்பாத்திரமாக இணைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமார்தான் இந்த தகவலை வெளியிட்டிருக்கிறார். அவர், ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்த அனுபவம் குறித்து ஒரு பேட்டியில் பகிர்ந்து கொண்ட போது இதில் நடிக்கும் முக்கிய நடிகர் குறித்து பகிர்ந்து கொண்டார்.
அந்த குறிப்பிட்ட நடிகரும் ரஜினியும், ஜெயிலர் 2 செட்டில் அடிக்கடி ஜோக் அடித்துக்கொள்வார்கள் என்றும், தானும் ரஜினியும் நல்ல பாண்டிங்கில் இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார். அப்படி அவர் குறிப்பிட்ட அந்த நடிகர் யார்?
அவர் வேறு யாருமில்லை, எஸ்.ஜே.சூர்யாதான். தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய இயக்குநரான இவர், இப்போது முக்கிய நடிகராகவும் இருக்கிறார். ஸ்பைடர் படத்தில் சைக்கோ வில்லனாக நடித்து, இப்போது தீவிரமாக வில்லன் கேரக்டர்களில் நடித்து வருகிறார்.
எஸ்.ஜே.சூர்யா, ஜெயிலர் 2 படத்தில் வில்லன்களில் ஒருவர் என கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.