இயக்குநர் அட்லீ சொன்ன குட் நியூஸ்! 2வது குழந்தை பிறக்கப்போவதாக அறிவிப்பு..

Atlee Priya Expecting Second Child : பிரபல இயக்குநர் அட்லீ, 2வது முறையாக தந்தை ஆக இருக்கிறார். க்யூட்டாக போட்டோஷூட் செய்து, தாய்-தந்தை ஆகப்போவதை அட்லீயும் ப்ரியாவும் அறிவித்திருக்கின்றனர்.
Atlee Priya Expecting Second Child : இந்தியாவின் முக்கிய இயக்குநர்களுள் ஒருவராக கருதப்படும் அட்லீ, தானும் தனது மனைவி பிரியாவும் 2வது முறையாக தாய்-தந்தை ஆகப்போவதை அறிவித்திருக்கின்றனர். இதையடுத்து இவருக்கு பிரபலங்கள் பலர் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
சில படங்களையே இயக்கி இருந்தாலும், தான் இயக்கிய அனைத்து படங்களையும் வெற்றிப்படங்களாக மாற்றியவர் அட்லீ. ஷங்கரிடம் துணை இயக்குநராக இருந்த இவர், இப்போது ஷங்கரையே ஓவர் டேக் செய்து, பான் இந்திய இயக்குநராக மாறிவிட்டார்.
ராஜா ராணி திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமான அட்லீ, தனது முதல் படம் வெளியான சில நாட்களிலேயே தனது நீண்ட நாள் தோழியும் காதலியுமான பிரியாவை திருமணம் செய்து கொண்டார். இதையடுத்து, முழு வீச்சாக தனது அடுத்தடுத்த படங்களில் கவனம் செலுத்தினார்.
அட்லீ, ‘ஜவான்’ படத்திற்கு பிறகு பான்-இந்திய இயக்குநராக மாறினார். அப்படம் 1000 கோடி வசூல் கொடுத்ததை தொடந்து இப்போது இன்னும் பெரிய ப்ராஜெக்ட்களை கையில் எடுத்துள்ளார்.
தற்போது அல்லு அர்ஜுன் நடிக்கும் பான் இந்திய படத்தை இயக்கி வரும் அட்லீ, தங்கள் குடும்பம் கொடுத்த குட் நியூஸ் ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார்.
அட்லீக்கும் பிரியாவிற்கும் திருமணமான சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, 2023ல் ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. இந்த குழந்தைக்கு ‘மீர்’ என பெயரிட்டனர். இதையடுத்து 2வது முறையாக இருவரும் பெற்றோர்கள் ஆக இருக்கின்றனர்.
தங்கள் குடும்பத்தில் புதிதாக ஒரு நபர் இணைந்திருப்பதாகவும், அனைவரின் அன்பு மற்றும் ஆசீர்வாதமும் தேவை என்றும் அவர் அதில் தெரிவித்திருக்கிறார்.
தனது மனைவி, மகன் மற்றும் செல்ல நாய்களுடன் சேர்த்து அட்லீ இந்த போட்டோஷூட்டை செய்திருக்கிறார். 2வது குழந்தையை எதிர்ப்பார்க்கும் இந்த தம்பதிக்கு நடிகைகள் சமந்தா, கீர்த்தி சுரேஷ் உள்ளிட்ட பலர் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.