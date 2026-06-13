Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /பாரதிராஜா நடித்த கடைசி படம்! வெளியாவது எப்போது? முழு விவரம்..

பாரதிராஜா நடித்த கடைசி படம்! வெளியாவது எப்போது? முழு விவரம்..

Written ByYuvashree
Published: Jun 13, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:31 AM IST

Bharathiraja Last Movie : தமிழ் திரையுலகின், இயக்குநர் இமயமாக இருந்தவர், பாரதிராஜா. இவர், ஜூன் 10ஆம் தேதி இயற்கை எய்தினார். இதையடுத்து, அவர் நடித்திருக்கும் கடைசி திரைப்படம் எப்போது வெளியாகும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

Bharathiraja1/5

பாரதிராஜா

மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜா, தன் திரை வாழ்வில் ஒரு கட்டத்திற்கு பிறகு படங்களை இயக்குவதை நிறுத்திவிட்டு, நடிக்க ஆரம்பித்து விட்டார். அதில் குறிப்பாக, ஆயுத எழுத்து, பாண்டியநாடு, குரங்கு பொம்மை உள்ளிட்ட படங்கள் அவருக்கு முத்திரை பதித்த படங்களாக இருந்தன. 

Passed Away2/5

மறைவு

பாரதிராஜா, கடந்த ஜூன் 10ஆம் தேதி உயிரிழந்தார். இவரது இறுதி சடங்குகள் தேனியில் நடந்தது. இவரது மறைவிற்கு திரையுலகினர் பலரும் வந்து அஞ்சலி செலுத்தினர். இந்த நிலையில், அவருடைய கடைசி படம் குறித்து அனைவரும் பேசி வருகின்றனர்.

Pulavar3/5

புலவர்

பாரதிராஜா, கடைசியாக புலவர் எனும் திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். இதனை இயக்குநர் முருகய்யா இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியானது. இதனை ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் வெளியிட்டிருந்தார்.

 

Novel4/5

நாவல்

ரஷ்ய எழுத்தாளரான, தஸ்தாயெவ்ஸ்கியின் நாவலான குற்றமும் தண்டனையும் எனும் புத்தகத்தை தழுவி இந்த படம் உருவாகியிருந்தது. இப்படம் ஏற்கனவே நார்வே சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்பட்டிருக்கிறது. 

Update5/5

அப்டேட்

புலவர் படம், எப்போது ரிலீஸ் ஆகும் என்பதை சுற்றி, பெரும் எதிர்பார்ப்புகள் நிலவுகிறது. இப்படம் குறித்த அடுத்த அப்டேட் விரைவில் வெளியாகலாம் என கூறப்படுகிறது.

TAGS:
Bharathiraja
Pulavar Movie

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
USA அசாத்திய ஆட்டம்.. நிலைகுலைந்த பராகுவே! உலகக் கோப்பையில் இன்று நடந்தது என்ன?
FIFA World Cup 20265 min ago
2
FIFA World Cup16 min ago
3
Tirupattur Crime News24 min ago
4
Tamil Nadu live news37 min ago
5
Sun Transit1 hr ago