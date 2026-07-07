/CM விஜய் குறித்து..24 வருட ரகசியத்தை பகிர்ந்த லிங்குசாமி! என்ன தெரியுமா?

முதல்வர் விஜய், தமிழ் சினிமாவில் தழைத்து வந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு விஷயம் குறித்து, இயக்குநர் லிங்குசாமி ஒரு விஷயத்தை தன்னுடைய நேர்காணலில் பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
கிட்டத்தட்ட 30 வருடங்களுக்கும் மேலாக, தமிழ் திரையுலகில் டாப் ஹீரோவாக இருந்தவர், விஜய். இவர், அரசியல் கட்சியை அறிவித்த கையோடு தான் படங்களில் நடிக்கப்போவதில்லை எனவும், சினிமாவில் இருந்து விலகப்போவதாகவும் அறிவித்து விட்டார். முதல்வர் விஜய், இப்போது படங்களில் நடித்து வருவதில்லை என்றாலும், அவர் சினிமாவில் நடிக்கும் போது நடந்த சம்பவங்கள் பற்றிய செய்திகள் மட்டும் தொடர்ந்து வெளிவந்து கொண்டே இருக்கின்றன.
சமீபத்தில், இயக்குநர் லிங்குசாமியும் முதல்வர் விஜய் குறித்து ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசியிருந்தார். அதில் அவர் 24 வருடமாக வெளியில் பெரிதாக எங்கும் சொல்லாத ஒரு விஷயத்தை கூறியிருக்கிறார்.
2002ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்த படம், ரன். இந்த படத்தை ஏவிஎம் சரவணனிடம் கூறிய போது, அவர் இதில் விஜய் நடித்தால் நன்றாக இருக்கும் என சொன்னதாகவும், இதனால் விஜய்யின் தந்தையான SACயிடம் கதையை சொன்னதாகவும் லிங்குசாமி தெரிவித்திருந்தார்.
லிங்குசாமி, கதை சொல்லியிருந்த இந்த சமயத்தில், விஜய் ‘தமிழன்’ திரைப்படத்தில் பிசியாக இருந்திருக்கிறார். மேலும், ‘பொண்ணுங்க பின்னாடி சுத்துற கதை விஜய் சாருக்கு செட் ஆகாது வேண்டாம்’ என சொன்னதால், ரன் படத்தில் விஜய்யை நடிக்க வைக்க முடியாமல் போயிருக்கிறது.
ரன் படத்தில் மாதவன், மீரா ஜாஸ்மீன் நடித்து மாஸ் ஹிட் ஆனது. இது மட்டுமன்றி விஜய்யை சண்டக்கோழி, வேட்டை உள்ளிட்ட படங்களில் நடிக்க வைக்க லிங்குசாமி முயற்சித்து இருக்கிறார். ஆனால், அவை எதுவும் முடியாமல் போயிருக்கிறது.