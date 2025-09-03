லோகேஷ் கனகராஜ் இத்தனை ஷாட்‌ ஃபிலிம் எடுத்திருக்கிறாரா? முழு விவரம்!

Director Lokesh Kanagaraj: ஒரு ஆரம்ப இயக்குனரின் கனவு நிறைவேறியதைவிட அந்த இளைஞருக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி வேறு எதுவும் இல்லை. பல கனவுகளின் முடிவாக, லோகேஷ் கனகராஜ் பல இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டியாக விளங்குகிறார்.
Director Lokesh Kanagaraj: தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனராக மாஸ்டர், விக்ரம் போன்ற படங்களை இயக்கியுள்ளார். லோகேஷ் சினிமாடிக் யூனிவர்ஸ் உருவாக்கி கதாபாத்திரங்களையும் உலகையும் இணைத்துள்ளார். சமீபத்தில் ‘கூலி’ படத்தில் ரஜினிகாந்த் கதாபாத்திரத்திற்காக AI தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தியுள்ளார்.
ஆரம்ப வாழ்க்கை: லோகேஷ் கனகராஜ் 1986 மார்ச் 14 அன்று கோயம்புத்தூரில் பிறந்தார். PSG கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி படித்து MBA முடித்தார். பள்ளி மற்றும் கல்லூரியில் படிப்பின்போது திரை உலகில் ஆர்வம் கொண்டார். திரைப்பட இயக்குனராக முன்னேறுவதற்கு முன் அவர் வங்கியில் பணியாற்றியுள்ளார். வங்கி வேலைக்கு சென்றாலும், அவர் எப்போதும் திரை உலகிற்கான கனவுகளை நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்.
சினிமாவில் ஆரம்பம்: 2012ல் அவர் “அச்சம் தவிர்” குறும்படத்துடன் இயக்குனராக அறிமுகமானார். 2016ல் “கலாம்” குறும்படம் வெளியானது, இதன் மூலம் குறும்படத் துறையில் கவனம் பெற்றார். 2017ல் “மாநகரம்” படத்துடன் பெரிய திரை உலகில் அறிமுகமானார். அவர் குறும்படங்களில் இருந்து பெரிய படங்களுக்கு மாற்றம் ஏற்படுத்தினார்.
முக்கிய படங்கள்: லோகேஷ் இயக்கிய முக்கிய படங்கள்: 2019ல் “கைதி”, 2021ல் “மாஸ்டர்”, 2022ல் “விக்ரம்”, 2023ல் “லியோ”, 2025ல் “கூலி”. இவரது படங்கள் கதை மற்றும் செயல்பாட்டில் தனித்துவமான ஸ்டைலை வெளிப்படுத்துகின்றன. “கூலி” படத்தில் அவர் AI தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தியுள்ளார் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
லோகேஷ் சினிமாடிக் யூனிவர்ஸ் (LCU): “கைதி” படத்திலிருந்து ஆரம்பமான லோகேஷ் சினிமாடிக் யூனிவர்ஸ் (LCU) “விக்ரம்” மற்றும் “லியோ” படங்களின் தொடர்ச்சியாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் “கூலி” படம் இதன் ஒரு பகுதி அல்ல என்பதை லோகேஷ் உறுதி செய்தார். LCU என்பது கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் உலகத்தை இணைக்கும் தனித்துவமான யூனிவர்ஸ் ஆகும்.
தனிப்பட்ட வாழ்க்கை: லோகேஷ் குடும்பத்தில் பெற்றோர் பரமேஸ்வரன் மற்றும் சுனிதா பரமேஸ்வரன், மூன்று சகோதரர்கள் உள்ளனர். தற்போது இவர் இயக்கிய “கூலி” படம் வெளியாகி வெற்றி கரமான வசூலை பெற்றுள்ளது. அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பொதுமக்களுக்கு அறிமுகமானது இல்லையென்றாலும், பணிக்கு முழுமையாகக் கவனம் செலுத்துகிறார்.
சமீபத்திய செய்திகள்: “கூலி” படத்தில் ரஜினிகாந்த் கதாபாத்திரத்திற்காக AI தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. படம் டைம் ட்ராவல் கான்செப்ட் கொண்டதாக இல்லை என்பதை லோகேஷ் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் இயல்பானவை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
சமூக ஊடகங்கள்: இவர் அதிகாரப்பூர்வமாக Instagram, X(Twitter) மூலம் ரசிகர்களுடன் தொடர்பு கொள்கிறார். சமூக ஊடகங்களில் அவர் தனது புதிய படங்கள் மற்றும் LCU தொடர்பான தகவல்களை பகிர்கிறார். அதிகாரப்பூர்வப் பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கங்கள் இவரது அலுவலக குழுவால் பராமரிக்கப்படுகின்றன.