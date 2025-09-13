கும்கி 2 படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியானது! என்ன தெரியுமா?

Prabhu Solomon Kumki 2: 2012ல் வந்த Kumki படம் யானை பாசத்தையும், இயற்கை உணர்ச்சிகளையும் அழகாக வெளிப்படுத்தியது. அந்த மாயம் மீண்டும் நடக்குமா? Kumki 2 எப்படியிருக்கும் என எதிர்பார்க்கிறீர்களா?
Prabhu Solomon Kumki 2: இயக்குநர் பிரபு சோலமன் இயக்கத்தில், Kumki 2 பட அறிவிப்பு வெளியாகி ரசிகர்களிடம் பெரும் ஆர்வத்தை உருவாக்கியுள்ளது. புதிய கதை, புதிய இசை, புதிய யானை சிறப்பு – எல்லாமே காத்திருக்கிறது.
அறிமுகம்: 2012ஆம் ஆண்டு வெளிவந்து மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்ற Kumki படத்திற்கு பின், இயக்குநர் பிரபு சோலமன் தனது தொடர்ச்சிப் படமான Kumki 2 ஐ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
கதை தளம்: முந்தைய Kumki கதை தொடராக இல்லாமல், புதிய கதை அமைப்பில் உருவாகும் இந்த படத்தில், ஒரு இளைஞனுக்கும் சிறிய யானைக்கும் இடையேயான நட்பு, பாசம் மையக்கருவாக அமைகிறது.
நடிகர்கள்: முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் மதிவனன் மற்றும் ஷ்ரிதா ராவ் நடிக்கின்றனர். இவர்களுடன் அர்ஜுன் தாஸ், ஹரீஷ் பெரடி, சுசேன் ஜார்ஜ் போன்ற பலரும் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களில் இணைந்துள்ளனர்.
இசை: முதல் பாகத்தில் பணியாற்றிய டி. இம்மானுக்கு பதிலாக, இப்போது இசையமைப்பாளராக நிவாஸ் கே. பிரசன்னா இணைந்துள்ளார். படத்தின் பாடல்கள், பின்னணி இசையில் ரசிகர்கள் அதிக நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர்.
யானை சிறப்பு: இந்தப் படத்தின் மிகப்பெரிய ஈர்ப்பு “உண்ணிகிருஷ்ணன்” எனப்படும் சிறப்பு பயிற்சி பெற்ற யானை. இப்படத்தின் உணர்ச்சி பூர்வமான காட்சிகள் பெரும்பாலும் இந்த யானையைச் சுற்றியே நகரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தயாரிப்பு: Kumki 2 படத்தை Pen India Limited நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது. படப்பிடிப்பு பணிகள் பல்வேறு இயற்கை இடங்களில் நடைபெற்றுள்ளது. படத்தின் மோஷன் போஸ்டர் ரசிகர்களிடம் ஏற்கனவே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது
எதிர்பார்ப்பு: இயற்கை மையக்கதைகளில் வல்லவர் பிரபு சோலமன் என்பதால், Kumki 2 படமும் உணர்ச்சி, இயற்கை அழகு, மனிதன் – விலங்கு பாசம் அனைத்தையும் இணைக்கும் படைப்பாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.