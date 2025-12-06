உடல் எடை குறைந்து..ஆளே மாறிப்போன சிறுத்தை சிவா! வைரலாகும் போட்டோ..

Siruthai Siva Weight Loss Photo : கோலிவுட் திரையுலகில், முக்கிய இயக்குநர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார் சிவா. இவர், சமீபத்தில் அஜித்துடன் மலேசியாவில் இருக்கும் புகைப்படம் வைரலானது. இதையடுத்து, இவர் உடல் எடை மெலிந்து விட்டதாக ரசிகர்கள் பலர் கூறி வருகின்றனர்.
Siruthai Siva Weight Loss Photo : அஜித்தின் ஃபேவரட் இயக்குநராகவும், பல ஹிட் படங்களை இயக்கியவராகவும் வலம் வருகிறார் சிவா. இவரது முதல் படமான ‘சிறுத்தை’ தமிழில் பெரிய ஹிட் அடித்ததால் அவர் பெயருக்கு முன்பு படத்தின் பெயரையும் ரசிகர்களே சேர்த்துக்கொண்டனர். கடந்த ஆண்டு இவர் இயக்கிய கங்குவா படம் மரண தோல்வியை தழுவியது. இதையடுத்து சில நாட்கள் அமைதியாக இருந்த இவர், இப்போது மீண்டும் தன் பட வேலைகளை தொடங்கியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து அவர் மலேசியாவில் அஜித்துடன் இருக்கும் போட்டோவும் வைரலாகி வருகிறது.
தமிழ் திரையுலகில், குடும்ப ரசிகர்களுக்கு பிடித்த பல படங்களை கொடுத்தவராக இருக்கிறார், சிவா. இவரது முதல் படமான சிறுத்தை தமிழில் பெரிய ஹிட் அடித்தது. அதனால், அதுவே இவரது பெயரின் அடைமொழியாக மாறி விட்டது.
சிவா, கடந்த ஆண்டு சூர்யாவை வைத்து கங்குவா படத்தை எடுத்தார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியிருந்த இந்த படம், ரிலீஸிற்கு பின்னர் பலவிதமான எதிர்மறை விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டது. சிவாவும் சூர்யாவும் இந்த படத்தை பெரிதாக நம்பியிருந்த சமயத்தில், இப்படம் இப்படி சறுக்கியது, சூர்யா-சிவா இருவருக்குமே பலத்த அடியாக விழுந்தது.
சிவாவிற்கு பிடித்த நடிகராக அஜித்தும், அஜித்திற்கு பிடித்த இயக்குநராக சிவாவும் இருப்பது யாருக்கும் தெரியாத கதை கிடையாது. அஜித், சிவாவுடன் கணிசமான படங்களில் சேர்ந்து வேலை பார்த்துள்ளார்.
வேதாளம், விவேகம், விஸ்வாசம் என அஜித்-சிவா கூட்டணியில் உருவான படங்கள், மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. அஜித் இடையில் மகிழ் திருமேனி, ஆதிக் என வெவ்வேறு இயக்குநர்களுடன் கைக்கோர்த்தாலும், சிவாவுடனான நட்பை அப்படியே மெயிண்டெயின் செய்து வருகிறார்.
அஜித்-சிவாவின் நட்பு குட் பேட் அக்லி படப்பிடிப்பு தளத்திலும் தொடர்ந்தது. இந்த புகைப்படம் வெளியான போதே, இருவரும் மீண்டும் ஒரு படத்தில் இணையலாம் என்று கூறப்பட்டது. இப்போது அஜித், மலேசியாவில் நடக்கும் கார் ரேஸில் பிசியாக இருக்கிறார். இப்போது அவருடன் சிவாவும் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
மலேசியாவில், சிவா ரசிகருடன் இருக்கும் புகைப்படம் ஒன்று வைரலாகி வருகிறது. இதில் சிவா, உடல் மெலிந்து ஒல்லியாக இருக்கிறார். இதை பற்றி ரசிகர்கள் பலரும் பேசி வருகின்றனர்.
இந்த போட்டோவை அடுத்து, அஜித்தின் மேனேஜர் சுரேஷ் சந்திராவுடன் இருக்கும் புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதனால், அஜித்தின் அடுத்த படத்தை இயக்கப்போவதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த அடுத்தக்கட்ட தகவல்கள் பின்னர் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.