/ஜனநாயகன் : வாட்ஸ் ஆப்பில் ஹெச்.வினோத் - அமீர் கருத்து மோதல்! என்ன விவரம்?

ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்று வெளியாவதையொட்டி இயக்குநர்கள் அமீர் மற்றும் ஹெச்.வினோத் இடையேயான கருத்து மோதல் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம், பெரும் பிரச்சனைகளுக்கு பிறகு ஜூலை 23ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. ரசிகர்கள் அனைவரும் தியேட்டரில் படத்தை கொண்டாடி வரும் நிலையில், இந்த படம் வெளியாகியிருக்கும் நேரத்தில் இன்னொரு முக்கிய விஷயமும் மக்கள் மத்தியில் விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதையடுத்து, இந்த படம் குறித்து அமீர் கூறியிருக்கும் கருத்தும், அதற்கு ஹெச்.வினோத்தின் பதிலும் வைரலாகி வருகிறது.
நடிகரும் இயக்குநருமான அமீர், ஜனநாயகன் ரிலீஸ் ஆவதற்கு முந்தைய நாள், அமீர் தன்னுடைய வாட்ஸ் ஆப்பில் ஒரு ஸ்டேட்டஸை வைத்திருந்தார். அதில், ”நண்பர் எச். வினோத் அவர்களுக்கு நிச்சயம் உங்கள் படத்தை பார்த்து விட்டு நான் விளக்கம் சொல்கிறேன்; ஆனால் என் மாணவர்களும் இளைஞர்களும் போராட்டக் களத்தில் ரத்தம் சிந்திக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் எனக்கு திரைப்படம் பார்க்க மனமில்லை” என்று பதிவிட்டிருந்தார். இது சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது.
அமீர், விஜய் அரசியலுக்கு வந்த புதிதில் இருந்தே அவர் மீது விமர்சனங்களை வைக்கும் கலைஞராக இருந்து வருகிறார். இதற்காக அவரை தவெகவினரும் கடுமையாக தாக்கி பேசி வருகின்றனர்.
தற்போது கூட, ஜனநாயகன் திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆவது குறித்த விமர்சனம் பெரும்பாலானோருக்கு இல்லை. ஆனால், மாணவர்கள் பெரும் திரளாக ரத்தம் சிந்தி போராட்டம் செய்து வரும் வேளையில், அதற்கு முதல்வர் விஜய் எந்த கருத்தும் தெரிவிக்காமல் இருப்பதும் (ராகுல் காந்தி கைது தவிர) இது குறித்து தவெகவினர் கேட்காமல் இருப்பதும்தான் பிரச்சனையாக பார்க்கப்படுகிறது.
அமீர் கேட்டதற்கும் மக்கள் மத்தியில் கலவையான கருத்துகளே இருந்தன. தற்போது அதற்கு ஹெச்.வினோத் கருத்து தெரிவித்திருப்பது வைரலாகி வருகிறது.
இயக்குநர் ஹெச்.வினோத், அமீர் பதிவிற்கு பதில் ஒன்றை கூறியிருந்தார். அதில், “ஜனநாயகன் படமும் ஒரு போராட்டம்தான்; திரைப்பட வடிவிலான ஒரு போராட்டம்” என்று தெரிவித்திருந்தார். இவருடைய இந்த பதிலும், தற்போது இணையத்தில் வைைரலாகி வருகிறது.