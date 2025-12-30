Disability Identity Card : மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டை, ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்
Disability Identity Card : மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டைக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ள அப்டேட் இங்கே தெரிந்தது கொள்ளுங்கள்
தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகள் அரசின் நலத்திட்டங்களை பெறுவதற்காக ஆன்லைனில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அட்டை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அரசு அறிவித்துள்ளது.
01.01.2026 முதல் மாற்றுத்திறனாளிக்கான அடையாள அட்டை கோரும் பயனாளிகள் தங்கள் வசிப்பிடத்திற்கு அருகாமையில் உள்ள இ-சேவை மையத்தில் விணப்பிக்கலாம் என தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்
மார்பளவு புகைப்படம் -1, ஆதார் அட்டை அசல் மற்றும் குடும்ப அட்டை அசல் ஆகிய ஆவணங்களுடன் https://swavlambancard.gov.in இணையதள முகவரியில்மாற்றுத்திறனாளிக்கான அடையாள அட்டை வேண்டி பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
அவ்வாறு பதிவு செய்யும் மனுதாரருக்கு, மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையிலிருந்து அழைப்பு பெறப்பட்ட பின்னர் இணையதளத்தில் பெறப்பட்ட ஒப்புகைசீட்டுடன் மருத்துவக்குழுவில் ஆஜராகி தகுதியினடிப்படையில் தனித்துவம் வாய்ந்த அடையாள அட்டை (Unique Disability Identity Card) வழங்கப்படும்.
மாற்றுத்திறனாளிக்கான அடையாள அட்டை வேண்டி மருத்துவக்குழுவில் ஆஜராகும் பயனாளிகள் மார்பளவு புகைப்படம் -1, ஆதார் அட்டை அசல் மற்றும் நகல், குடும்ப அட்டை அசல் மற்றும் நகல் ஆகிய ஆவணங்களை கொண்டு செல்ல வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
யாரெல்லாம் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்? என்ற சந்தகேம் பலருக்கும் இருக்கும். இதற்கு அரசே விளக்கமளித்துள்ளது.
அதன்படி, கைகால் இயக்க குறைபாடு, தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்டோர், மூளைமுடக்குவாதம், குள்ளத் தன்மை, தசைசிதைவு நோய், அமிலவீச்சினால் பாதிக்கப்பட்டோர், பார்வையின்மை, குறைபார்வையின்மை உள்ளிட்டோர் விண்ணப்பிக்கலாம்.
செவித்திறன் குறைபாடு, பேச்சு மற்றும் மொழித்திறன் குறைபாடு, அறிவாளனு இரத்த சோகை, இரத்தஅழிவு சோகை, இரத்த உறையாமை / இரத்த ஒழுக்க குறைபாடு ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் இந்த அட்டை கேட்டு விண்ணப்பிக்கலாம்.
அறிவுசார் குறைபாடு, குறிப்பிட்ட கற்றல் குறைபாடு, புறஉலக சிந்தனை, மனநோய், நாள்பட்ட நரம்பியல் பாதிப்பு, திசு பன்முகக் கடினமாதல், நடுக்குவாதம், பல்வகை குறைபாடு ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இதுதவிர மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் நடக்கும் குறைதீர்ப்பு முகாம்களிலும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டை கேட்டு மனு கொடுக்கவும் செய்யலாம்.