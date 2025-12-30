English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டை : ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டை : ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Disability Identity Card : மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டை, ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்

 

Disability Identity Card : மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டைக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ள அப்டேட் இங்கே தெரிந்தது கொள்ளுங்கள்

 
1 /10

தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகள் அரசின் நலத்திட்டங்களை பெறுவதற்காக ஆன்லைனில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அட்டை பெற  விண்ணப்பிக்கலாம் என அரசு அறிவித்துள்ளது.   

2 /10

01.01.2026 முதல் மாற்றுத்திறனாளிக்கான அடையாள அட்டை கோரும் பயனாளிகள் தங்கள் வசிப்பிடத்திற்கு அருகாமையில் உள்ள இ-சேவை மையத்தில் விணப்பிக்கலாம் என தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்   

3 /10

மார்பளவு புகைப்படம் -1, ஆதார் அட்டை அசல் மற்றும் குடும்ப அட்டை அசல் ஆகிய ஆவணங்களுடன் https://swavlambancard.gov.in இணையதள முகவரியில்மாற்றுத்திறனாளிக்கான அடையாள அட்டை வேண்டி பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.  

4 /10

அவ்வாறு பதிவு செய்யும் மனுதாரருக்கு, மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையிலிருந்து அழைப்பு பெறப்பட்ட பின்னர் இணையதளத்தில் பெறப்பட்ட ஒப்புகைசீட்டுடன் மருத்துவக்குழுவில் ஆஜராகி தகுதியினடிப்படையில் தனித்துவம் வாய்ந்த அடையாள அட்டை (Unique Disability Identity Card) வழங்கப்படும்.  

5 /10

மாற்றுத்திறனாளிக்கான அடையாள அட்டை வேண்டி மருத்துவக்குழுவில் ஆஜராகும் பயனாளிகள் மார்பளவு புகைப்படம் -1, ஆதார் அட்டை அசல் மற்றும் நகல், குடும்ப அட்டை அசல் மற்றும் நகல் ஆகிய ஆவணங்களை கொண்டு செல்ல வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

6 /10

யாரெல்லாம் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்? என்ற சந்தகேம் பலருக்கும் இருக்கும். இதற்கு அரசே விளக்கமளித்துள்ளது.   

7 /10

அதன்படி, கைகால் இயக்க குறைபாடு, தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்டோர், மூளைமுடக்குவாதம், குள்ளத் தன்மை, தசைசிதைவு நோய், அமிலவீச்சினால் பாதிக்கப்பட்டோர், பார்வையின்மை, குறைபார்வையின்மை உள்ளிட்டோர் விண்ணப்பிக்கலாம்.  

8 /10

செவித்திறன் குறைபாடு, பேச்சு மற்றும் மொழித்திறன் குறைபாடு, அறிவாளனு இரத்த சோகை, இரத்தஅழிவு சோகை, இரத்த உறையாமை / இரத்த ஒழுக்க குறைபாடு ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் இந்த அட்டை கேட்டு விண்ணப்பிக்கலாம்.  

9 /10

அறிவுசார் குறைபாடு, குறிப்பிட்ட கற்றல் குறைபாடு, புறஉலக சிந்தனை, மனநோய், நாள்பட்ட நரம்பியல் பாதிப்பு, திசு பன்முகக் கடினமாதல், நடுக்குவாதம், பல்வகை குறைபாடு ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.  

10 /10

இதுதவிர மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் நடக்கும் குறைதீர்ப்பு முகாம்களிலும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டை கேட்டு மனு கொடுக்கவும் செய்யலாம்.  

Disability Identity Card e-Sevai Tamil Nadu UDID Card Apply Online Swavlamban Card

Next Gallery

உடலில் யூரிக் அமிலம் அதிகரிக்க முக்கிய காரணம் என்ன?