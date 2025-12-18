ஜனவரியில் ரூ.4000 பணம்! பொங்கல் பரிசு + மகளிர் உரிமைத் தொகை -10 முக்கியத் தகவல்கள்

TN Pongal Gift 2026: பொங்கல் பரிசு மற்றும் ரொக்கப்பணம் குறித்து அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் உறுதி செய்துவிட்டாலும், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் ஓரிரு தினங்களில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அரசு அறிவிப்பு வந்த பிறகே இது இறுதி செய்யப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
DMK Govt Mega Plans Pongal Cash Gift: 2026 பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழக அரசு ரூ.3,000 ரொக்கப்பணம் மற்றும் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கத் திட்டம். அதனுடன் மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.1,000 வழங்க உள்ளதால், மொத்தம் ரூ.4,000 கிடைக்கக்கூடும் எனத் தகவல்.
பொங்கல் பரிசு (TN Pongal Gift) மற்றும் ரொக்க பணம் (TN Pongal Cash) குறித்து ஆளும் திமுக அரசின் திட்டம் என்ன?, பொங்கல் பரிசு குறித்து அறிவிப்பு எப்பொழுது வரும்?, மகளிர் உரிமைத் தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) உடன் சேர்த்து பொங்கல் பரிசு கிடைக்குமா? போன்ற விவரங்களை பாப்போம்.
இந்த ஆண்டு ஒவ்வொரு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ரூ.3,000 ரொக்கப்பணம் வழங்க அரசு ஆலோசித்து வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது கடந்த காலங்களில் வழங்கப்பட்ட தொகையை விட அதிகம்.
பணத்துடன் சேர்த்து, 1 கிலோ பச்சரிசி, 1 கிலோ சர்க்கரை மற்றும் ஒரு முழு கரும்பு ஆகியவை அடங்கிய பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்பட உள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள சுமார் 2.25 கோடி ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பயனடைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், மக்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்தும் விதமாக இந்த மெகா அறிவிப்பை வெளியிட திமுக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
வங்கி கணக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ள பயனாளிகளுக்குப் பொங்கல் பரிசுத் தொகை நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்கிலேயே (DBT) செலுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது.
வங்கிக் கணக்கு இல்லாதவர்கள் அல்லது தொழில்நுட்பச் சிக்கல் உள்ளவர்களுக்கு, எப்போதும் போல ரேஷன் கடைகள் மூலமாகவே ரொக்கப் பணம் விநியோகிக்கப்படும்.
பொங்கல் பரிசுக்காக விவசாயிகளிடமிருந்து நேரடியாகக் கரும்புகளைக் கொள்முதல் செய்யும் முதற்கட்டப் பணிகளை அரசு ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஜனவரி மாதத்திற்கான ரூ.1,000 மகளிர் உரிமைத் தொகை மற்றும் பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000 என மொத்தம் ரூ.4,000 இல்லத்தரசிகளின் கைக்குக் கிடைக்கும் என்பதால் பெரும் வரவேற்பு எழுந்துள்ளது.
இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள், நிதித்துறை அமைச்சகம் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் பலகட்ட ஆலோசனைகளை நடத்தி முடிவெடுத்துள்ளதாகத் தெரிகிறது.
இந்த பொங்கல் பரிசு குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மற்றும் டோக்கன் விநியோகம் தொடர்பான விவரங்கள் மிக விரைவில் தமிழக அரசிடமிருந்து வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இங்கே கொடுக்கப்படுள்ள தகவல்கள் தலைமைச் செயலக வட்டாரங்களில் இருந்து கசிந்த தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தவை. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வந்த பின்னரே முழுமையான விவரங்கள் உறுதி செய்யப்படும்.