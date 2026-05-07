விஜய்க்கு பேரிடி! திமுக ஆதரவில் அதிமுக ஆட்சி? ஆளுநரை சந்திக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி?

விஜய்யின் தவெகவிற்கு 118 என்ற பெரும்பான்மை எண் இல்லாததால், அதிமுக தனது நகர்வுகளை தொடங்கி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
திமுக ஆதரவில் அதிமுக ஆட்சி அமைக்க உள்ளதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று (மே 07) மாலை ஆளுநர் அர்லேகரை சந்திக்க உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றனர்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த நிலையிலும், அவர்களால் ஆட்சி அமைக்க முடியாத சூழல் உருவாகி உள்ளது. காங்கிரஸ் ஆதரவு அளித்த நிலையில், அவர்களுக்கு பெரும்பான்மை நிரூபிக்க இன்னும் 6 எம்.எல்.ஏக்கள் தேவையாக உள்ளது.
தவெக தலைவர் விஜய் விசிக மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு கடிதம் எழுதியதோடு, அக்கட்சி தலைவர்களுடன் பேசியும் உள்ளார். ஆனால் இது குறித்து இறுதி முடிவை அவர்கள் இன்னும் எடுக்கவில்லை. இதனால் தவெக ஆட்சி அமைப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், நேற்றில் இருந்து திமுக ஆதரவில் அதிமுக ஆட்சி அமைக்க இருப்பதாக பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது. அதாவது திராவிட கட்சிகளின் மரபை மீட்டெடுக்க இப்படியான வியூகங்கள் வகுக்கப்படுவதாக தகவல்கள் வெளியாகின்றன.
ஆனால் இது குறித்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் இல்லை. இருப்பினும் இந்த திட்டத்தை அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி விரும்புவதாக கூறப்படுகின்றன. அதேசமயம் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் இதனை பெரிதாக விரும்பாததாக கூறுப்படுகிறது.
இந்த பேச்சுகள் ஒருவேளை உண்மையானால், அது வரலாற்றில் நடக்காத ஒன்றாக இருக்கும். எம்.ஜி.ஆர் திமுகவில் இருந்து பிரிந்து அதிமுக என்ற கட்சியை தொடங்கிய பின்னர் இரண்டு கட்சிகளும் எதிர் எதிர் துருவங்களாக இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இப்படியான பேச்சுக்கள் ஆச்சிரியத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்துகிறது.
இதற்கிடையில், இன்று (மே 07) மாலை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஆளுநரை சந்திக்க உள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன. ஆட்சி அமைக்க தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு பெரும்பான்மை இல்லாத நிலையில் சட்ட ஒழுங்கு உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்து ஆளுநரை சந்தித்து முறையிட உள்ளதாக தகவல்.
அதிமுகவை சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை தமிழக வெற்றிக்கழகம் தங்கள் வசம் இழுக்க கூடும் என்பதால், அவர்கள் பாண்டிச்சேரியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த நிலையில், ஆளுநரை எடப்பாடி பழனிச்சாமி சந்திக்க உள்ளது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.