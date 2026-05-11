முதல்வர் விஜய்க்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் கொடுத்த புத்தகம்! எங்கு கிடைக்கும்? விலை என்ன?

Udhayanidhi Stalin Book Vijay : தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள ஜேசப் விஜய், முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை அவருடைய இல்லத்தில் சந்தித்திருக்கிறார். இந்த சந்திப்பின் போது ஒரு புத்தகத்தை உதயநிதி முதல்வர் விஜய்க்கு பரிசாக வழங்கனார். அது என்ன புத்தகம்? எங்கு கிடைக்கும், எப்படி படிக்கலாம்? விலை என்ன..? என்பது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
Udhayanidhi Stalin Book Vijay : தமிழக வெற்றிக்கழக தலைவர் ஜோசப் விஜய், சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். இதையடுத்து, ஆளும் கட்சியாக இருந்த திமுக இப்போது எதிர்கட்சியாக உயர்ந்துள்ளது. புது ஆட்சிக்கு பிறகு, இன்று முதன்முறையாக சட்டசபை கூடிய நிலையில், எதிர்கட்சி தலைவராக உயநிதி ஸ்டாலின் அமர்ந்திருந்தார். இதையடுத்து, 233 எம்.எல்.ஏக்களுக்கும் உறுதிமொழி எடுத்து பொறுப்பேற்றுக்கொண்டனர். இதை தொடர்ந்து, விஜய் முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் இல்லத்திற்கு சென்று அவருடன் உரையாடினார்.
தமிழ்நாட்டில், ட்ரெண்ட் செட்டராக உருவாகியிருக்கும் விஜய் தமிழ்நாட்டின் புதிய அரசியல் களத்திற்கு வித்திட்ட தலைவராக இருக்கிறார். இவர், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆரம்பித்த தமிழக வெற்றிக்கழகம் எனும் அரசியல் கட்சி, இன்று ஆளும் கட்சியாக மாறியிருக்கிறது.
தவெக கட்சி, தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. இருப்பினும், பெரும்பான்மை அமைக்க பிற கட்சிகளின் ஆதரவு தேவைப்பட்டதை அடுத்து, சிபிஐ, சிபிஐஎம், ஐயுஎம்எல், விசிக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அளித்த பெரும்பான்மையின் அடிப்படையில் 120 இடங்களுடன் தவெக ஆட்சியமைத்திருக்கிறது.
விஜய், சமீபத்தில் முதல்வராக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார். இவர், திருச்சி தெற்கு மற்றும் பெரம்பூர் உள்ளிட்ட இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து திருச்சி கிழக்கில் இருந்து பதவி விலகினார். இதையடுத்து, இவருடன் சேர்த்து 233 எம்.எல்.ஏக்கள் சட்டசபையில் இன்று பதவி ஏற்றுக்கொண்டனர்.
தொடர்ந்து, விஜய் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைத்து சந்தித்தார். அப்போது அவரை வரவேற்க வந்த உதயநிதி, விஜய்யை கட்டிப்பிடித்து, ஆறத்தழுவி உள்ளே அழைத்து சென்றார். உள்ளே இருந்த ஸ்டாலின், விஜய் வந்ததும் அவரை வரவேற்று பாென்னாடை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
உதயநிதி ஸ்டாலின் விஜய்யை அவர் கையில் ஒரு புத்தக்கத்தை கொடுத்து வரவேற்றார். இந்த புத்தகத்தின் பெயர், காலத்தின் பெயர், கருப்பு சிவப்பு. கடந்த ஆண்டு நடைப்பெற்ற அறிவுத்திருவிழாவில், திமுக கழக இளைஞரணி சார்பில் முத்தமிழறிஞர் பதிப்பகம் வெளியிடும் `காலத்தின் நிறம் கருப்பு சிவப்பு’ நூல் வெளியிடப்பட்டது. காலத்தின் நிறம் கருப்பு சிகப்பு புத்தகம் திமுகவின் அறிஞர்கள் எழுதிய புத்தகம் ஆகும். பாசிஸ எதிர்ப்பு முகாமில் இருக்கும் பல்வேறு அரசியல் கருத்தாளர்கள் மட்டுமன்றி, ஃப்ரூக் அப்துல்லா, சரத் பவார், பினராயி விஜயன், டி.ராஜா, தேஜஸ்வி யாதவ் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பல்வேறு திராவிட இயக்கம் குறித்து முன் வைத்திருக்கும் ஆழமான பார்வைகள், இந்த நூலின் சிறப்பம்சமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நூலின் விலை ரு.750-800 வரை ஆகலாம். ஆன்லைன் தளங்களான அமேசான் உள்ளிட்ட சில தளங்களில் இந்த புத்தகம் கிடைக்கும். இந்த புத்தகத்தில் மொத்தம் 1120 பக்கங்கள் வரை இருக்கலாம்.