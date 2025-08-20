வரம்பு மீறக்கூடாது... எச்சரிக்கை விடுத்தார் மாதவன்! யாருக்கு தெரியுமா?

Madhavan Advice about limits: பெரும் திரையரங்க அனுபவம் கொண்ட நடிகர் ஆர். மாதவன் ( Maddy என்று மக்களால் அழைக்கபடுவார்), வயது மற்றும் மரியாதை பற்றி திறந்த மனதுடன் பேசினார். திரையுலகில் அனுபவம் கொண்டவர்களுக்கு இந்த விசயங்கள் முக்கியம் என்பதை அவர் குறிப்பிட்டார்.
Madhavan Advice about limits: சிறந்த நடிகர்கள் இளம்பெண்களுடன் ஜோடி கட்டும்போது கவனம் காக்க வேண்டும். பார்வையாளர்கள் கதாபாத்திரத்தை மதிப்பதை பாதிக்காத வகையில் நடிக்க வேண்டும் என்று அவர் ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸிடம் திறந்த மனதுடன் பேசியபோது சொன்னார்.
கேள்வியும் பதிலும்: மாதவன் கூறுகையில், “பார்வையாளர்கள் எப்போதும் நம்மை காதல் கதைகளில் பார்க்க விரும்புகிறார்கள், ஆனால் ஒரு வரம்பை கடக்க கூடாது.” ஆயிரம் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளைப் பூர்த்தி செய்யும் போதும், கதாபாத்திரத்தின் மரியாதை பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பது மாதவன் கருத்து.
ஹீரோயினை மரியாதை செய்ய வேண்டும்: திரைப்படம் செய்யும்போது ஹீரோயினை நினைவில் வைக்க வேண்டும். பார்வையாளர்கள் ‘நாயகன் படத்தில் தான் சுகம் பார்க்கிறாரா’ என நினைத்தால், கதாபாத்திரம் மதிப்பில்லாமல் போகும். அதனால் சரியான ஜோடியை தேர்ந்தெடுப்பது மிக முக்கியம் என்று அவர் சொல்கிறார்.
வயது மற்றும் உடல் திறன்: “நான் வயதாகி விட்டேன். என் உடல் சக்தி பழைய 22 வயது போல இல்லை. எனவே, வயதுக்கு ஏற்ற கதாபாத்திரங்களை மட்டும் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இல்லையெனில் காட்சி மோசமாக தோன்றும், அதை நான் விரும்பவில்லை” என்று மாதவன் தெளிவாக சொன்னார்.
திரை உலகில் ஆரம்பம்: மாதவன், 2000-இல் மணி ரத்னம் இயக்கிய ‘அலை பாயுதே’ மூலம் திரை உலகில் பிரபலமானார். ‘மின்னலே’, ‘டும் டும் டும்’, ‘ரன்’ போன்ற படங்களில் காதல் கதாபாத்திரங்களில் தன் கவர்ச்சி மற்றும் உணர்வுகளை நன்கு வெளிப்படுத்தினார்.
தனித்துவமான நடிப்பு: ‘கண்ணத்தில் முத்தமிட்டால்’, ‘அன்பே சிவம்’ போன்ற படங்களில் நடிகர் ஆர். மாதவன் கதாபாத்திரத்தின் வலிமையை வெளிப்படுத்தினார். ‘நலா தாமயந்தி’ comedy படமும், ‘ஆயுத எழுத்து’ intense drama படமும் அவருடைய நடிப்பு பல்வேறு ரீதிகளில் திறமை நிரூபித்தது.
ஹிந்தி சினிமாவில் சாதனைகள்: 2006 முதல் ஹிந்தி சினிமாவில் பிரபலமானவர்.‘ரங்க் டே பஸந்தி’, ‘குரு’, ‘3 இடியட்ஸ்’ போன்ற ஹிட் படங்களில் நடித்துள்ளார். அந்த காலத்திலும் தமிழ் படங்களில் ‘எவனோ ஒருவன்’, ‘யாவரும் நலம்’ போன்ற படங்களில் வலுவான நடிப்பை வழங்கினார்.