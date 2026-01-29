பிப்ரவரியில் ஹாப்பியா ஹனிமூன் போக... மிஸ் பண்ணக் கூடாத 5 ஸ்பாட்!

Best Honeymoon Spots: பிப்ரவரி மாதத்தில் புதுமண தம்பதிகள் ஹனிமூன் செல்வதற்கு ஏற்ற இந்தியாவின் பெஸ்ட் 5 சுற்றுலா தலங்களை இங்கு காணலாம்.
ஹனிமூன் செல்வதற்கு புதுமண தம்பதிகள் எப்போதும் புதுமையான இடங்களையும், அமைதியான இடங்களையும் தேர்வு செய்வார்கள். மேலும் தங்களின் மண வாழ்க்கை என்னும் பெரும் புத்தக்கத்தில் ஹனிமூன் அருமையான முதல் அத்தியாயமாக இருக்க வேண்டும் என விரும்புவார்கள். அப்படியானவர்களுக்கு இப்புகைப்படத்தொகுப்பு உதவும்.
பிப்ரவரி மாதம் நெருங்குகிறது. தை மாதத்திலும் சரி, மாசி மாதத்திலும் சரி பிப்ரவரியில் எக்கச்சக்க முகூர்த்த நாள்கள் வர இருக்கின்றன. நேற்றும் (ஜன. 28) கூட சிறப்பான முகூர்த்த நாளாக இருந்தது.
இந்தச் சூழலில், பிப்ரவரி மாதம் ஹனிமூன் செல்ல திட்டமிடும் புதுமண தம்பதிகளுக்கு ஏற்ற வகையில், இந்தியாவுக்குள் சிறந்த 7 சுற்றுலா தலங்களை இங்கு காணலாம்.
லட்சத்தீவு: பிப்ரவரி மாதத்தில் இங்கு வானிலை அருமையாக இருக்கும், கடலும் உங்களுக்கு இதமளிக்கும். கடற்கரையையும், தனிமையையும் விரும்பும் தம்பதிகளுக்கு சொர்க்கபுரியாக இது இருக்கும்.
குல்மர்க்: இங்கு பிப்ரவரி மாதம் பல இடங்களை காட்டிலும் வித்தியாசமான ஒன்றாக இருக்கும். பனிப்பொழிவு ஓரளவு இருக்கும், அமைதியான சூழல் இருக்கும், அசரவைக்கும் இயற்கை காட்சிகள் நிறைந்திருக்கும். தம்பதிகள் இருவரின் மணவாழ்வில் மறக்கவே முடியாத பயண அனுபவமாக இது இருக்கும்.
ஜெய்சல்மார்: கடற்கரைகள், குளிர் பிரதேசங்களை விரும்பாத தம்பதிகள் ராஜஸ்தானின் இந்த அழகு நிறைந்த பாலைவன பகுதிக்கு சுற்றுலா செல்லலாம். மக்கள் கூட்டம் நிறைந்த பாலைவனத்தில் சவாரி செய்வது தொடங்கி பழங்கால இடங்களை சுற்றிப்பார்க்கும் வரை பல இடங்களை காட்டிலும் வித்தியாசமான அனுபவத்தை பெறுவீர்கள்.
கோவா: பிப்ரவரி மாதத்தில் இதமான வெயிலையும், அமைதி நிறைந்த கடற்கரையையும் தம்பதிகள் இங்கு ரசித்து மகிழலாம். கடற்கரையில் நடப்பது தொடங்கி கடல் நீரில் சாகசம் மேற்கொள்வது வரை என இங்கு ஒவ்வொரு விஷயங்களிலும் உங்களது காதலை நீங்கள் வளர்க்கலாம். மதிமயக்கும் மாலை வேளைகளையும் நீங்கள் இங்கு ரசிக்கலாம்.
மணாலி: பிப்ரவரி மாதத்தில் பனி மூடிய மலைச் சிகரங்கள் மற்றும் குளிர்ந்த காற்றால் பூமியின் சொர்க்கமாக மணாலி திகழும். இதமான, நிம்மதியான, அழகான இடங்களை சுற்றிப் பார்க்க விரும்பும் தம்பதிகள் நிச்சயம் மணாலியை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தகவல்கள் அனைத்தும் பொதுவான மற்றும் இணையத்தில் கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையிலானது. இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கும் வானிலை போன்ற விஷயங்களில் சிறு சிறு மாற்றங்கள் இருக்கலாம். இந்த தகவல்களை Zee Tamil News உறுதிப்படுத்தவில்லை.