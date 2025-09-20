நவராத்திரி, தீபாவளி விடுமுறை கொண்டாட... இந்த 7 மலை பிரதேசங்களுக்கு பயணிக்கலாம்!

Hill Stations: அக்டோபரில் விடுமுறை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாட இந்தியாவின் இந்த 7 மலைப் பிரதேசங்களுக்கு பயணம் செய்யலாம். அவை குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.
Must Visit Hill Stations In India During October: அக்டோபர் மாதம் பிறக்க இன்னும் 10 நாள்களே இருக்கிறது. நவராத்திரி பண்டிகை, காந்தி ஜெயந்தி, தீபாவளி என பல பண்டிகைகள் இருக்கும் என்பதால் விடுமுறை நாள்களும் அதிகம் இருக்கும். அந்த வகையில், அக்டோபரில் நாடு முழுக்க இந்த 7 மலைப் பிரதேசங்களில் நீங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் தேர்வு செய்து சுற்றுலா செல்லலாம்.
தர்மசாலா மற்றும் மெக்லியோட்கஞ்ச் (Dharamshala & Mcleodganj): மலைகளில் பயணிக்க உங்களுக்கு அதிகம் பிடிக்கும் என்றால் ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் உள்ள இந்த இடங்கள் உங்களுக்கு சிறந்த அனுபவத்தை கொடுக்கும். மலையேற்றம், பௌத்த பீடங்கள், தௌலாதர் மலைத்தொடர்கள் உங்களை ரசிக்கவைக்கும்.
சபுதாரா (Saputara): குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள இந்த மலைத்தொடர்கள் பார்க்கவே ரம்மியாக காட்சியளிக்கும். மலையேற்றங்கள், பாராகிளைடிங் போன்ற சாகசங்களை இங்கு மேற்கொள்ளலாம். வனவிலங்குகளின் நடமாட்டமும் இங்கு இருக்கும்.
லோனாவலா & கண்டாலா (Lonavala & Khandala): மகாராஷ்டிராவில் உள்ள இந்த அழகிய மலைகள் உங்கள் ஆன்மாவுக்கு இதமளிக்கும். இங்கு மலையேற்றம் மற்றும் மலையுச்சியில் இருந்து இயற்கைக் காட்சிகளை பார்ப்பது பேரனுபவத்தை கொடுக்கும்.
லவாசா (Lavasa): அருமையான மலைத்தொடர்களின் இயற்கை காட்சிகளை பார்க்க வேண்டும் என்றால் இங்கு செல்லலாம். இங்கு இடங்களை சுற்றிப் பார்ப்பதும், பயணிப்பதும் மன மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும். மும்பையில் இருந்து லவாசாவுக்கு பயணிக்க நான்கரை மணிநேரம் ஆகும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
கலிம்போங் (Kalimpong): மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள இந்த மலை நகரமும் சுற்றுலாவுக்கு அருமையான இடம். இங்குள்ள அழகான மலர்கள், சுவையான உணவுகள், ரம்மியான இயற்கை காட்சிகள், தனித்துவமான வனவிலங்குகள் உங்களுக்கு சிறப்பான அனுபவத்தை கொடுக்கும்.
வாகமன் (Vagamon): கேரளாவில் உள்ள சுற்றுலா தலம் பலருக்கும் தெரிந்திருக்கும். இதைச் சுற்றி பல்வேறு பாரம்பரிய இடங்களும் இருக்கின்றன. இங்கும் பல்வேறு சாகசங்களை நீங்கள் செய்யலாம்.
ராணிகேத் (Ranikhet): உத்தரகாண்டில் உள்ள இந்த ஊர் ஒரு சொர்க்கம் போன்றது. உங்களுக்குள்ள பூங்காக்கள், கோவில்கள் உங்களை ரசிக்கவைக்கும். மன நிம்மதி வேண்டுவோர் இங்கு நம்பிச் செல்லலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இவை அனைத்தும் பொதுவான தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. சூழல் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. எனவே, நீங்கள் சுற்றுலாவுக்கு திட்டமிடும்போது, அதற்கேற்ற வல்லுநர்களிடம் அல்லது உள்ளூர் மக்கள் யாரிடமாவது ஆலோசனை செய்யுங்கள். இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.