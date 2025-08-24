தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அப்டேட்! ரேஷன் பொருட்கள் வீடு தேடி வர விண்ணப்பிக்க வேண்டுமா?

Ration Card Update : மூத்த குடிமக்கள் ரேஷன் பொருட்கள் வீடு தேடி வர விண்ணப்பிக்க வேண்டுமா? முழு விவரம் இங்கே
Ration Card Update : தமிழ்நாடு அரசின் வீடு தேடி வரும் ரேஷன் பொருட்கள் திட்டத்துக்கு மூத்த குடிமக்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டுமா? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும் மூத்த குடிமக்கள், அதாவது வயதானவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள், நோயாளிகள் ஆகியோரின் வீடுகளுக்கே சென்று ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கும் திட்டத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தேதி தொடங்கி வைத்தார்.
அதேநாளில் தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அந்தந்த மாவட்ட அமைச்சர்கள் முன்னிலையில், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் இல்லம் தேடிச் சென்று ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தனர்.
இந்த திட்டம் முதியோர் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது. ரேஷன் பொருட்களை குறித்த நேரத்தில் வாங்க முடியாமல் தவித்த மூத்த குடிமக்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வீடு தேடி வருவது பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மாதந்தோறும் இரண்டாவது சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. அந்த நாட்களில் ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் தங்களது எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீடுகளுக்கு சென்று ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்வார்கள்.
ஒருவேளை ரேஷன் பொருட்கள் வீடு தேடி வரும்போது வீட்டில் யாரும் இல்லை என்றால், அந்த நபரின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் ரேஷன் கடை வேலைநாட்களில் நியாயவிலைக் கடைகளுக்கு நேரில் வந்து பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கூட்டுறவுத்துறை லேட்டஸ்டாக வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பில் இந்த தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், வீடு தேடி ரேஷன் பொருட்கள் செல்லும் திட்டத்தை கண்காணிக்க மாவட்ட, வட்டம் மற்றும் மண்டல அளவில் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டு, கண்காணிக்கவும் அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இந்த நிலையில் பலர் ரேஷன் பொருட்கள் வீடுகளுக்கு வந்து விநியோகம் செய்யும் தமிழ்நாடு அரசின் இந்த திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டுமா? என்ற கேள்வியுடன் இருக்கின்றனர். அதற்கும் அரசு விளக்கமளித்துள்ளது.
இந்த திட்டத்துக்கு எங்கும் விண்ணப்பிக்க முடியாது. அரசு ஊழியர்களே நேரடியாக ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் சென்று கணக்கெடுப்பு நடத்தி, பயனாளிகளை தேர்வு செய்கின்றனர். அந்த அடிப்படையில் மட்டுமே எந்தெந்த வீடுகளுக்கு ரேஷன் பொருட்களை நேரடியாக கொண்டு சென்று கொடுக்கலாம் என இறுதி செய்யப்படுகிறது.
எனவே, மூத்த குடிமக்கள் யாரும் இல்லம் தேடி வரும் ரேஷன் திட்டத்துக்கு தனியாக எங்கும் விண்ணப்பிக்க தேவையில்லை. நியாயவிலைக் கடை ஊழியர்கள் மற்றும் இதற்காக நியமிக்கப்படும் அரசு ஊழியர்களின் நேரடி கள ஆய்வின் வழியாகவே பயனாளிகள் சேர்க்கப்படுகிறார்கள்.
இந்த தகவலையும் கூட்டுறவுத்துறை பதிவாளர் வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பு ஒன்றில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த முக்கிய தகவலை பொதுமக்கள் அனைவரும் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் எல்லோர் வீடுகளுக்கும் ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படாது.