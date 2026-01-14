ஓடிஐ பேட்டிங் தரிவரிசை: டாப் 10 பேட்டர்கள் யார் யார்? இந்தியர்கள் எத்தனை பேர்?

ICC Men's ODI Batting Rankings, Top 10 Batters: ஐசிசி ஆடவர் ஓடிஐ பேட்டிங் தரவரிசைப் பட்டியலில், டாப் 10 பேட்டர்கள் யார் யார்? அதில் எத்தனை இந்தியர்கள்? என்பதை இங்கு காணலாம்.
Top 10 Batters: சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் அரங்கில் தற்போது சிறந்த விளங்கும் டாப் 10 பேட்டர்கள் இந்த பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர். இதில் எத்தனை இந்திய வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர், இந்தியர்கள் எத்தனை பேர் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்: இந்திய வீரரான இவர் 682 புள்ளிகளுடன் ஐசிசி ஆடவர் ஓடிஐ பேட்டிங் தரவரிசையில் 10வது இடத்தில் இருக்கிறார். 11வது இடத்தில் 654 புள்ளிகளுடன் கேஎல் ராகுல் இருக்கிறார்.
சரித் அசலங்க: இலங்கை வீரரான இவர் 690 புள்ளிகளுடன் ஐசிசி ஆடவர் ஓடிஐ பேட்டிங் தரவரிசையில் 9வது இடத்தில் உள்ளார்.
ஷாய் ஹோப்: மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி வீரரான இவர் 701 புள்ளிகளுடன் ஐசிசி ஆடவர் ஓடிஐ பேட்டிங் தரவரிசையில் 8வது இடத்தில் உள்ளார்.
ஹாரி டெக்டர்: அயர்லாந்து அணி வீரரான இவர் 708 புள்ளிகளுடன் ஐசிசி ஆடவர் ஓடிஐ பேட்டிங் தரவரிசையில் 7வது இடத்தில் உள்ளார்.
பாபர் அசாம்: பாகிஸ்தான் வீரரான இவர் 722 புள்ளிகளுடன் ஐசிசி ஆடவர் ஓடிஐ பேட்டிங் தரவரிசையில் 6வது இடத்தில் உள்ளார்.
சுப்மான் கில்: இந்திய ஓடிஐ அணியின் கேப்டனான இவர் 725 புள்ளிகளுடன் ஐசிசி ஆடவர் ஓடிஐ பேட்டிங் தரவரிசையில் 5வது இடத்தில் உள்ளார்.
இப்ராஹிம் சத்ரான்: ஆப்கானிஸ்தான் வீரரான இவர் 764 புள்ளிகளுடன் ஐசிசி ஆடவர் ஓடிஐ பேட்டிங் தரவரிசையில் 4வது இடத்தில் உள்ளார்.
ரோஹித் சர்மா: இந்திய வீரரான இவர் 775புள்ளிகளுடன் ஐசிசி ஆடவர் ஓடிஐ பேட்டிங் தரவரிசையில் 3வது இடத்தில் உள்ளார்.
டேரில் மிட்செல்: நியூசிலாந்து வீரரான இவர் 784 புள்ளிகளுடன் ஐசிசி ஆடவர் ஓடிஐ பேட்டிங் தரவரிசையில் 2வது இடத்தில் உள்ளார்.
விராட் கோலி: வீரரான இவர் 785 புள்ளிகளுடன் ஐசிசி ஆடவர் ஓடிஐ பேட்டிங் தரவரிசையில் முதலிடத்தில் உள்ளார். 2021ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு முதல்முறையாக விராட் கோலி இந்த தரவரிசையில் முதலிடத்தை பிடிக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் டாப் 10இல் 4 இந்தியர்களும், டாப் 100இல் 6 இந்தியர்களும் இந்த தரிவரிசையில் இடம்பிடித்துள்ளனர்.