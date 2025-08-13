English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்தின் முதல் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

Do You Know Rajini’s 1st Salary: ரஜினிகாந்த் தென்னிந்திய சினிமாவின் பெரும் ஸ்டார். 74 வயதிலும் நடித்தல் மீது ஆர்வம் குறையவில்லை. அவரது வாழ்க்கை, ஆரம்ப சம்பள ரூ.750 முதல் கோடிக் கணக்கான செல்வம் வரை சாதனையாக உள்ளது.

Rajinikanth salary

Do You Know Rajini’s 1st Salary: முதல் சம்பளம்: பஸ் கன்டக்டர் வேலையில் மாதம் ரூ.750. திரைப்பட வாழ்க்கை தொடங்கி முதல் ஹீரோ சம்பளம் ரூ.50,000 ஆகும். இன்று ரஜினிகாந்த் 430 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துகளுடன் சூப்பர் ஸ்டார்.
தென்னிந்திய திரையுலக மத்தியில், பெருமை பெற்ற Super Star ரஜினிகாந்த் இன்று கோடிக் கணக்கான சொத்துகளின் உரிமையாளர். 74 வயதிலும் நடித்தல் மீது அவரது ஆர்வம் குறையவில்லை. இதுவரை நடித்த படங்கள் அவருக்கு பெரும் புகழையும், செல்வத்தையும் கொண்டு வந்துள்ளன.

ஆரம்ப வாழ்க்கை: ரஜினிகாந்த் 12 டிசம்பர் 1950-ல் பெங்களூரில் பிறந்தார். அவருடைய உண்மையான பெயர் ஷிவாஜி ராவ் கைகுவாத். திரையுலகில் வருவதற்கு முன்னர், சில காலம் கூலி வேலை, சில காலம் பஸ் கன்டக்டர் வேலை செய்துள்ளார். இந்த வேலைகளில் அவர் மாதம் 750 ரூபாய் சம்பளம் பெற்றார்.

முதல் சம்பளம்: ரஜினிகாந்த் திரைத்துறையில் தனது பயணத்தை 1975-ல் ஆரம்பித்து, இன்று 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் நடிகராக செயல்படுகிறார். அவர் முதல் முக்கிய கதாபாத்திரம் வகித்த படம் ‘அபூர்வ ராகங்கள்’. அந்தப் படத்திற்கு அவர் பெற்ற சம்பள விவரம் சரியாக தெரியவில்லை. எனினும், 1978-ல் வெளிவந்த ‘பைரவி’ படத்தில் அவர் சம்பளமாக ரூ.50,000 பெற்றார். இதற்கு கூடவே அவர் ரூ.5,000 அட்வான்ஸ் தொகையாக பெற்றிருந்தார்.

செல்வமும் புகழும்: இன்று ரஜினிகாந்த் தென்னிந்திய Super Star என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவருடைய 50 வருட நடிப்பு வாழ்க்கையில் அவர் பெரும் புகழையும், ரூ.430 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துகளையும் உருவாக்கியுள்ளார். சென்னையில் இருக்கும் அவரது வீடு ரூ.35 கோடி மதிப்புள்ளதாகும்.

தற்போதைய திட்டங்கள்: ரஜினிகாந்தின் புதிய படம் ‘கூலி’ ஆகஸ்ட் 14-ல் 350 கோடி பட்ஜெட்டில் வெளியிடப்படுகிறது. இது ஹிர்திக் ரோஷன் மற்றும் ஜூனியர் NTR நடிக்கும் ‘War 2’ படங்களுடன் போட்டியிடும். படத்தின் முன்னோட்டம், விற்பனை மற்றும் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு மிக அதிகம். கூலி’ படத்தின் முன்பதிவில் சுமார் ரூ.20.35 கோடி வரையிலான வருமானம் கலைக்கட்டியது.

