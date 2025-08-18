2020-இல் இருந்து அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர் யார் தெரியுமா? இவர் தான் கிங்!

Cricketer Scored The Most: இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு அதிரடி செய்திகள்! 2020 முதல் இந்திய வீரர்கள் எந்த அளவுக்கு ரன்கள் ஈட்டியுள்ளனர் என்பதை நாங்கள் அறிந்துகொள்வோம்.
Cricketer Scored The Most: இந்தியாவின் சிறந்த ஐந்து பிளேயர்கள் மற்றும் அவர்களது சர்வதேச ரன்கள் பட்டியலை காணலாம். இந்த விவரம் வீரர்கள் தொடர்ந்த சாதனைகளை வெளிப்படுத்துகிறது.
Virat Kohli - 6,155 runs: இந்திய கிரிக்கெட்டில் உலகமெங்கும் பெயர் பெற்ற வீரர் விராட் கோலி (Virat Kohli), 2020 முதல் 6,155 ரன்கள் ஈட்டியுள்ளார். அவரது தொடர்ந்தும் சக்திவாய்ந்த பேட்டிங் திறமை இந்திய அணிக்கு வெற்றி வெள்ளிக்கொடுத்துள்ளது. நாட்டின் மகிழ்ச்சிக்கும், அணியின் சாதனைக்கும் விராட் கோலியின் பங்கு மிக முக்கியம். இவர் விளையாடும் ஒவ்வொரு போட்டியும் ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகிறது.
Shubman Gill - 5,984 runs: சுப்மான் கில் (Shubman Gill) 2020 முதல் 5,984 ரன்கள் ஈட்டியுள்ளார். இளம் வயதில் இருந்து திறமை நிரம்பிய வீரர், இந்திய அணிக்கு நம்பிக்கையை கூட்டியுள்ளார். அவரது பொறுமை மற்றும் பேட்டிங் திறன் எதிரிகளுக்கும் ஒரு சவாலாக உள்ளது. சுப்மான் கில் எதிர்காலத்தில் இந்திய கிரிக்கெட்டில் முக்கியமான பங்களிப்பாளர் ஆக இருப்பார் என நிபுணர்கள் கணிக்கின்றனர்.
Rohit Sharma: 5,982 runs: ரோஹித் ஷர்மா (Rohit Sharma), 2020 முதல் 5,982 ரன்கள் பதிவு செய்துள்ளார். அவரது சூப்பர் ஸ்டைல் மற்றும் பவர் ஹிட்டிங் திறன் ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகிறது. ரோஹித், அணியின் வெற்றிக்கு ஒரு நிரந்தர நிலையான ஆதாரம். அவர் விளையாடும் ஒவ்வொரு போட்டியும் அணியின் நிலைப்பாட்டுக்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
KL Rahul: 5,064 runs: கே.எல். ராகுல் (KL Rahul) 2020 முதல் 5,064 ரன்கள் ஈட்டியுள்ளார். திறமையான ஓப்பனிங் மற்றும் நடுவணிக்கு தொடர்ச்சியான ரன்கள் வழங்கியுள்ளார். அவரது பேட்டிங் பாணி மற்றும் ஸ்டைல் ரசிகர்களை கவருகிறது. ராகுல் இந்திய அணியின் முக்கிய ரன்கள் ஆதாரமாக இருந்து வருகிறது.
Shreyas Iyer: 4,058 runs: ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (Shreyas Iyer) 2020 முதல் 4,058 ரன்கள் பதிவு செய்துள்ளார். இளம் மற்றும் திறமையான நடுவணி வீரர், அணிக்கு முக்கிய ரன்கள் வழங்கியுள்ளார். அவரது கலந்த திறன் மற்றும் பேட்டிங் நுட்பம் அணியின் வெற்றிக்கு உதவுகிறது. ஷ்ரேயாஸ் எதிர்கால இந்திய கிரிக்கெட்டின் முக்கிய நடிப்பாளர் ஆக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.