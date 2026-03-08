மகளிர் தினம்: இந்தியாவில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்கிய முதல் மாநிலம்.. எது தெரியுமா?

International Womens Day 2026: பெண்களுக்கு வாக்களிக்கும் உரிமையை முதலில் வழங்கியது நம் தமிழ்நாடு தான். இது எப்படி கிடைத்தது என்ற முழு விவரத்தை பார்ப்போம்.
Women voting Rights Tamil Nadu: மார்ச் 8ஆம் தேதியான இன்று சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையொட்டி, பெண்களுக்கு வாக்குரிமை எப்படி கிடைத்தது என்று பார்ப்போம்.
இன்று (மார்ச் 8) சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. பெண்களின் உரிமைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக ஆண்டுதோறும் மகளிர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. அரசியல், தொழில் என அனைத்து துறையிலும் பெண்கள் சாதித்து வருகின்றனர்.
இருப்பினும், சுதந்திரம் கிடைத்த 78 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும், பெண்களுக்கு அரசியலில் போதுமான பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்படுவதில்லை என்பது கவலை அளிக்கும் விதமாக உள்ளது. சமீப காலமாக பெண்களை மையப்படுத்தி பல திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஆனால், 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அடிப்படை உரிமையாக கருத்தப்படும் வாக்குரிமையை பெண்களுக்கு அளித்த முதல் மாநில தமிழ்நாடு தான் என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும். ஆம், 1921ஆம் ஆண்டு ஆண், பெண் என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் அனைவருக்கும் சம வாக்குரிமை வழங்கப்பட்டது.
தமிழகத்தில் தான் முதல்முறையாக பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்கப்பட்டது. இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து பெண்களுக்கும் 1950ஆம் ஆண்டு முழுமையாக வாக்குரிமை வழங்கப்பட்டது. 1921ஆம் ஆண்டு மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் (இன்றைய தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திராவை உள்ளடக்கிய) பகுதிகளில் முதல்முறையாக பெண்களுக்கு வாக்களிக்கும் உரிமை கிடைத்தது.
சரோஜினி நாயுடு, அன்னி பெசன்ட், முத்துலட்சுமி ரெட்டி போன்ற பெண் தலைவர்களின் நீண்ட கால போராட்டத்திற்கு பிறகு, பெண்களுக்கு வாக்குரிமை கிடைத்தது. ஆனால், சொத்து, கல்வி, போன்ற தகுதி இருந்தவர்களுக்கு மட்டுமே வாக்குரிமை கிடைத்தது. 1950ஆம் ஆண்டு முழு வாக்குரிமை பெண்களுக்கு கிடைத்தது என வரலாறு சொல்கிறது.
தொடர்ந்து, மெட்ராஸ் மகாணத்தில் பெண்கள் 1923ஆம் ஆண்டு முதன்முதலில் வாக்களித்தனர். மேலும், இந்தியாவின் முதல் பெண் சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற பெருமையை முத்துலட்சுமி ரெட்டி பெற்றார். 1926ஆம் ஆண்டு முத்துலட்சுமி ரெட்டி எம்எல்ஏ ஆனார்.
இப்படியாக பெண்கள் போராடி அவர்களுக்கான வாக்குரிமையை பெற்றனர். ஆனால், இன்றும் கூட பெண்களுக்கு அரசியலில் போதுமான பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்படுவதில்லை. எனவே, இந்த மகளிர் தினத்தில் அரசியலில் பெண்களுக்கு முக்கியத்தும் வழங்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் கோரிக்கையாக இருக்கிறது.