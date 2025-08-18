English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கூலி படத்திற்கு முன்பு உபேந்திரா நடித்த தமிழ் படம் எது தெரியுமா?

கூலி படத்தில் நடித்ததன் மூலம் தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாக மாறி உள்ளார் உபேந்திரா. கூலிக்கு முன்பு அவர் நடித்த படத்தை பற்றி பார்ப்போம்.
கன்னட சினிமாவில் பிரபல நடிகர் மற்றும் இயக்குனராக வலம் வருபவர் உபேந்திரா. பல கன்னட படங்களை இயக்கி நடித்துள்ள அவர் மற்ற மொழி படங்களில் இருந்து விலகியே உள்ளார்.

கன்னடத்தை தவிர ஒரு சில தெலுங்கு படங்களில் மட்டுமே நடித்துள்ளார் உபேந்திரா. அவரது நடிப்பு வாழ்க்கை பெரும்பாலும் கன்னட சினிமாவை சுற்றியே உள்ளது.

சமீபத்தில் வெளியான கூலி படத்தில் உபேந்திரா ரஜினியுடன் இணைந்து நடித்துள்ளார். முதலில் முக்கிய கதாபாத்திரம் என்று சொல்லப்பட்டாலும் படத்தில் ஒரு கேமியோ ரோல் போலவே உள்ளது.

கூலி படத்திற்கு முன்பே உபேந்திரா தமிழில் ஒரு படத்தில் நடித்துள்ளார். அது விஷால் நடிப்பில் 2008ம் ஆண்டு வெளியான சத்யம் படம் தான்.     

சத்யம் படத்தில் மாணிக்கவேல் என்ற ஒரு கதாபாத்திரத்தில் நடித்து இருந்தார் உபேந்திரா. அந்த சமயத்தில் இவரது கதாபாத்திரம் பெரிதாக பேசப்பட்டது.  

தற்போது 17 வருடங்களுக்கு பிறகு தமிழில் மீண்டும் உபேந்திரா நடித்துள்ள கூலி படத்தின் மூலம் மீண்டும் தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாக மாறி உள்ளார் உபேந்திரா.

Uppendra Coolie Rajini Kannada Lokesh Kanagaraj

