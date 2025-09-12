2020 முதல்... IPL-ல் அதிக வெற்றி பெற்ற அணி எது தெரியுமா? - CSK, MI இல்லை!

IPL News: கடந்த 2020 சீசன் முதல் 2025 சீசன் வரை கடந்த 6 ஆண்டுகளில் அதிக போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற அணி எது என்பதை இங்கு காணலாம்.
Most Wins In IPL Since 2020: ஐபிஎல் தொடர் வருடாவருடம் நடைபெறுகிறது. டி20 லீக்கில் ஐபிஎல் தன்னிகரற்றது எனலாம். கடந்த 6 ஆண்டுகளில் ஐபிஎல் பன்மடங்கு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது, கிரிக்கெட்டின் தரமும் உயர்ந்துவிட்டது. அனைத்து அணிகளும் கடுமையாக போட்டியிடுகின்றன. அந்த வகையில், கடந்த 6 ஆண்டுகளில் எந்தெந்த அணிகள் எத்தனை போட்டிகளில் விளையாடி எத்தனை போட்டிகளில் வென்று, எத்தனை போட்டிகளில் தோல்வியடைந்துள்ளனர் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
10. லக்னோ சூப்பர் ஜெய்ன்ட்ஸ்: 2022ஆம் ஆண்டில் அறிமுகமான லக்னோ அணி இதுவரை ஒருமுறை கூட கோப்பையை வெல்லவில்லை. 2022, 2023இல் பிளே ஆப் வரை தகுதிபெற்றது. எல்எஸ்ஜி (LSG) 2022ஆம் ஆண்டில் இருந்து மொத்தம் 58 போட்டிகளில் விளையாடி 30இல் வென்று, 27இல் தோற்றுள்ளது.
9. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: கடந்த 6 ஆண்டுகளில் ஒருமுறை கூட கோப்பையை வெல்லாத எஸ்ஆர்ஹெச், ஒருமுறை மட்டும் (2024) இறுதிப்போட்டி வரை வந்தது. எஸ்ஆர்ஹெச் (SRH) 2020ஆம் ஆண்டில் இருந்து மொத்தம் 88 போட்டிகளில் விளையாடி 36இல் வென்று, 51இல் தோற்றுள்ளது.
8. குஜராத் டைட்டன்ஸ்: 2022இல் அறிமுகமாகி முதல் சீசனிலேயே கோப்பையை வென்றது. 2023இல் இறுதிப்போட்டி வரை வந்தது. 2024இல் சறுக்கிய குஜராத், 2025இல் எலிமினேட்டர் வரை வந்தது. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி (GT) 2022ஆம் ஆண்டில் இருந்து மொத்தம் 60 போட்டிகளில் விளையாடி 37இல் வென்று, 23இல் தோற்றுள்ளது.
7. பஞ்சாப் கிங்ஸ்: கடந்த 6 ஆண்டுகளில் 2025 சீசனில் மட்டுமே பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றது பஞ்சாப். இறுதிப்போட்டியில் ஆர்சிபியிடம் தோற்று 2வது இடத்தை பிடித்தது. பஞ்சாப் கிங்ஸ் (PBKS) அணி 2020ஆம் ஆண்டில் இருந்து மொத்தம் 87 போட்டிகளில் விளையாடி 40இல் வென்று, 46இல் தோற்றுள்ளது.
6. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: கடந்த 6 ஆண்டுகளில் ஒருமுறை கூட ராஜஸ்தான் கோப்பை அடிக்கவில்லை. 2022இல் இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறியது, 2023இல் பிளே ஆப் வந்தது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி (RR) 2020ஆம் ஆண்டில் இருந்து மொத்தம் 89 போட்டிகளில் விளையாடி 41இல் வென்று, 47இல் தோற்றுள்ளது.
5. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: கடந்த 6 ஆண்டுகளில் இரண்டு முறை (2021, 2023) சிஎஸ்கே கோப்பையை வென்றிருக்கிறது. ஆனால் மற்ற 4 சீசன்களில் சிஎஸ்கே (CSK) பிளே ஆப் செல்லவில்லை. இதனால் சிஎஸ்கே 2020ஆம் ஆண்டில் இருந்து மொத்தம் 88 போட்டிகளில் விளையாடி 42இல் வென்று, 45இல் தோற்றுள்ளது.
4. மும்பை இந்தியன்ஸ்: கடந்த 6 ஆண்டுகளில் மும்பை 2020இல் மட்டும் கோப்பையை வென்றது. அதன்பின் 2023, 2025இல் பிளே ஆப் வரை முன்னேறியது. மும்பை அணி (MI) 2020ஆம் ஆண்டில் இருந்து மொத்தம் 90 போட்டிகளில் விளையாடி 44இல் வென்று, 46இல் தோற்றுள்ளது.
3. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: கடந்த 6 ஆண்டுகளில் 2024இல் கொல்கத்தா கோப்பையை வென்றது, 2021இல் இறுதிப்போட்டி வரை வந்தது. கொல்கத்தா அணி (KKR) 2020ஆம் ஆண்டில் இருந்து மொத்தம் 87 போட்டிகளில் விளையாடி 44இல் வென்று, 41இல் தோற்றுள்ளது.
2. டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்: கடந்த 6 ஆண்டுகளில் 2020இல் இறுதிப்போட்டி, 2021இல் பிளேஆப் வரை வந்த டெல்லி அணி அதற்கு பின் பிளே ஆப் பக்கம் கூட வரவில்லை. டெல்லி அணி (DC) 2020ஆம் ஆண்டில் இருந்து மொத்தம் 89 போட்டிகளில் விளையாடி 45இல் வென்று, 43இல் தோற்றுள்ளது.
1. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: கடந்த 6 ஆண்டுகளில் 2023ஆம் ஆண்டில் மட்டுமே ஆர்சிபி பிளே ஆப் வரவில்லை. 2022இல் மூன்றாமிடம் பிடித்த ஆர்சிபி 2025இல் கோப்பையை வென்றது. ஆர்சிபி அணி (RCB) 2020ஆம் ஆண்டில் இருந்து மொத்தம் 90 போட்டிகளில் விளையாடி 50இல் வென்று, 40இல் தோற்றுள்ளது.