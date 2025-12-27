ஜன நாயகன் படத்தில் விஜய் உடன் நடித்த இந்த குழந்தை யார் தெரியுமா?

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடிக்கும் ‘ஜன நாயகன்’ படத்தில் நடித்துள்ள குழந்தை நட்சத்திரம் யார் என்பதை இந்த கட்டுரையில் காணலாம்.
நடிகராக மட்டும் இருந்து வந்த விஜய், கடந்த ஒரு ஆண்டில் ‘தமிழக வெற்றிக்கழகம்’ எனும் கட்சியின் அரசியல் தலைவராகவும் மாறிவிட்டார். விஜய்யின் அரசியல் பயணத்தை டார்கெட் செய்து, அவரது கடைசி படத்திற்கு ‘ஜனநாயகன்’ என உள்நோக்கத்துடன் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. ஹெச்.வினோத் எழுதியிருக்கும் இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ளார்.
மலையாள சென்சேஷனல் நடிகை மமிதா பைஜு, நரேன், பிரியாமணி உள்ளிட்டோர் இப்படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்க, வில்லனாக பாபி டியோல் வருகிறார்.
கேவிஎன் புரொடக்ஷன் தயாரிப்பில் இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். ஏற்கனவே வெளியான ‘தளபதி கச்சேரி’ மற்றும் ‘ஒரு பேரே வரலாறு’ பாடல்கள் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில், தற்போது வெளியாகியுள்ள மூன்றாவது சிங்கிளான ‘செல்ல மகளே’ பாடல் ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்துள்ளது.
தந்தை - மகள் இடையிலான பாசத்தை உணர்த்தும் இந்த மெலடி பாடலில் விஜய்யுடன் நடித்துள்ள அந்த சுட்டிப் பெண் யார் என்ற ஆர்வம் இப்போது ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. விஜய் பாடியுள்ள இந்த பாடலை கவிஞர் விவேக் எழுதியுள்ளார். “கண்ணே மணியே கண் இமையே கைக்குள்ளே வளர்ந்தவளே” எனத் தொடங்கும் இந்தப் பாடல், மனதைக் உருக்கும் ஒரு மென்மையான தாலாட்டு பாடலாக அமைந்துள்ளது.
இந்த வீடியோவில் விஜய்யின் மகளாக நடித்திருக்கும் அந்த சுட்டிப் பெண் யார் என்பது குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன. தந்தை - மகள் இடையேயான அந்த அழகான கெமிஸ்ட்ரி ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்துள்ளது.
'சுந்தரி' சீரியல் மூலம் மிகப்பெரிய அடையாளத்தைப் பெற்ற லிதன்யா, 'டாப் குக் டூப் குக்' மற்றும் 'நானும் ரவுடி தான்' போன்ற ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார். ஜெயம் ரவி நடிப்பில் வெளியான 'சைரன்' படத்தின் மூலம் சினிமா உலகில் நுழைந்த இவர், தொடர்ந்து அவரது நடிப்பிலேயே வெளியான 'பிரதர்' படத்திலும் நடித்து தனது நடிப்புத் திறமையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
சமீபத்தில் வெளியான இந்தப் படத்தின் ‘செல்ல மகளே’ பாடலில் லிதன்யாவைக் கண்ட ரசிகர்கள் பெரும் ஆச்சரியத்தில் உள்ளனர். சின்னத்திரையில் இருந்து வெள்ளித்திரைக்கு முன்னேறியுள்ள அவரது வளர்ச்சியைப் பாராட்டி, சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள் தங்களது வாழ்த்துகளைக் குவித்து வருகின்றனர்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம் வருகிற பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாக உள்ளது. அதன்படி இந்த படம் 2026 ஜனவரி 9ஆம் தேதி வெளிவரவிருக்கிறது. இதனிடையே இந்த படத்தின் இன்று மலேசியாவில் இசை வெளியீட்டு விழா பிரம்மாண்டமாக நடக்கவிருக்கிறது. இந்திய நேரப்படி மாலை 3.30 மணிக்கு இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்கும்