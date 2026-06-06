/10ஆம் வகுப்பு முடித்தால் போதும்... வயது வரம்பு கிடையாது - கல்வெட்டுகள் படிக்க நல்ல வாய்ப்பு

Tamil Studies : ஓலைச் சுவடிகளை படிப்பதற்கும் மற்றும் பாறைகளிலும் கோயில்களிலும் காணப்படும் கல்வெட்டு எழுத்துகளை படிப்பதற்கும் 20 நாள்கள் கோடைக்கால பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன. உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் நடத்தும் இந்த பயிற்சி வகுப்பில் என்னென்ன கற்றுக்கொடுக்கப்படும்?, விண்ணப்பிப்பது எப்படி?, விண்ணப்பிப்பதற்கான தகுதிகள் என்ன? என்பதை இங்கு காணலாம்.
சென்னை தரமணியில் உள்ள உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தில் தமிழிலக்கியம் மற்றும் சுவடியியல் துறை சார்பில் ஓலைச்சுவடிகள் மற்றும் கல்வெட்டியல் குறித்த கோடைக்காலப் பயிற்சி வகுப்புகள் குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியாகி உள்ளன.
பயிற்சி வகுப்புகள் எப்போது?: ஜூன் 15ஆம் தேதி முதல் அடுத்த 20 நாட்களுக்கு இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் கிடையாது. தினமும் காலை 10 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 4 மணி வரை நடைபெறும்.
பயிற்சி வகுப்பில் என்ன கற்றுக்கொடுக்கப்படும்?: ஓலைச் சுவடிகளைப் பாதுகாப்பது; ஓலைச் சுவடிகளை படியெடுப்பது; சுவடிகளை பதிப்பிப்பது ஆகியவை குறித்துப் பயிற்சி அளிக்கப்படும். தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றை ஆராய்ந்து கண்டறிய இலக்கியங்கள் இருப்பது போல், பாறைகளிலும் கோயில்களிலும் கல்வெட்டுகளும் உள்ளன. கல்வெட்டில் உள்ள எழுத்துக்கள் காலப் பழைமை உடையது. இதனைப் படிப்பது ஒரு சிறந்த பயிற்சியாகும். தமிழ் இலக்கியம், பண்பாடு, வரலாறு தொடர்பான ஆய்வுகளை மேற்கொள்வோர் இப்பயிற்சி வகுப்பில் பயன் பெறலாம்.
விண்ணப்பம் மற்றும் விண்ணப்பத்தை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: முதலில் வரும் 30 பங்கேற்பாளர்கள் முன்னுரிமை அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். இதில் பங்கேற்க விரும்புவோர் விண்ணப்பப் படிவத்தினை www.ulakaththamizh.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். விண்ணப்பத்தை நிரப்பி, இயக்குநர், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், இரண்டாம் முதன்மைச் சாலை, மையத் தொழில்நுட்பப் பயிலக வளாகம், தரமணி, சென்னை - 600113 என்ற முகவரிக்கு தபால் மூலம் அனுப்பவும்.
விண்ணப்பிப்பதற்கான தகுதிகள்: பயிற்சியில் இணைய சில தகுதிகளும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. வயது வரம்பு கிடையாது. 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி அடைந்தாலே இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். வரும் ஜூன் 10ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஜூன் 15ஆம் தேதி பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்கும். இதற்கு சிறிது கட்டணம் வசூலிக்கப்படலாம், கட்டண விவரம் குறித்து தகவல்கள் இல்லை.