விஜய் மனைவியிடம் இவ்ளோ சொத்து இருக்கா? அவரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா?

Does Vijay’s wife have wealth? தளபதி விஜய் தென்னிந்திய சினிமாவின் முன்னணி நடிகர். அவரது மனைவி சங்கீதா சோர்ணலிங்கம் யார் என்று தெரியுமா?
Does Vijay’s wife have wealth? விஜய் – சங்கீதா தம்பதியரின் காதல் கதை ரசிகர்களை கவர்கிறது. திரையுலக பிரகாசத்திலிருந்து விலகிய சங்கீதா, குடும்பத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்.
தளபதி விஜய்: தளபதி விஜய் தென்னிந்திய சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவர். அவரது எளிமை, திறமை ரசிகர்களை எப்போதும் கவர்ந்து விடுகிறது. திரையில் மட்டும் அல்லாமல், தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் ஒரு சிறந்த குடும்பத் தலைவர் என்ற பெயரைப் பெற்றுள்ளார். ஆனால், அவரது மனைவி சங்கீதா சோர்ணலிங்கம் பொழுதுபோக்கு உலகத்திலிருந்து விலகியே இருக்கிறார்.
சங்கீதா சோர்ணலிங்கம் யார்? சங்கீதா சோர்ணலிங்கம் நடிகர் தளபதி விஜயின் மனைவி. அவர் ஒரு இலங்கைத் தமிழர். 1974 ஜூன் 22 அன்று மெட்ராஸ் (தற்போது சென்னை) பிறந்தார். விஜயின் இயற்பெயர் ஜோசப் விஜய் சந்திரசேகர். இருவரும் 1999 ஆகஸ்ட் 25 அன்று திருமணம் செய்து கொண்டனர். இவர்களுக்கு ஜேசன் சஞ்ஜை சஎன்ற மகனும், திவ்யா சாஷா என்ற மகளும் உள்ளனர்.
குடும்ப பின்னணி: சங்கீதாவின் தந்தை இங்கிலாந்தில் வசிக்கும் பிரபலமான தொழிலதிபர். அவரின் வேர்கள் இலங்கையிலிருந்து வந்தவை. தந்தையின் வியாபாரத்தால் சங்கீதா ஒரு வளமான சூழலில் வளர்ந்தார். திரையுலகைச் சேர்ந்தவர் அல்லாத காரணத்தால், சினிமா பிரகாசத்திலிருந்து எப்போதும் விலகியே வாழ்ந்தார். அதே சமயம், அவர் விஜயின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஆதரவாக இருந்து வருகிறார்.
சங்கீதாவின் செல்வச் செழிப்பு: சில்மி பீட் தெரிவித்த தகவலின்படி, சங்கீதா சோர்ணலிங்கம் சுமார் ரூ.400 கோடி மதிப்புள்ள சொத்து வைத்திருக்கிறார். இவர் பொதுவாக மக்களின் கவனத்திற்கு வராமல் இருந்தாலும், குடும்பத்தை உறுதியாக தாங்கும் தன்மையால் பெயர் பெற்றவர். எளிமையான வாழ்க்கையை விரும்பினாலும், இவரது செல்வமும், நிலையும் ரசிகர்களுக்கு ஆச்சரியத்தை தருகிறது.
விஜய் – சங்கீதாவின் காதல் கதை: விஜய் நடித்த ‘பூவே உனக்காக’ படம் வெளிவந்து, இந்தியாவைத் தாண்டி வெளிநாடுகளிலும் பிரபலமானது. அந்தப் படத்தைப் பார்த்த சங்கீதா, விஜயை சந்திக்கவே சென்னை வந்தார். அந்த சந்திப்பிலேயே விஜயும், சங்கீதாவும் ஒருவரை ஒருவர் விரும்பத் தொடங்கினர். பின்னர் அவர்களின் நட்பு, ஆழமான காதலாக மாறியது.
குடும்ப ஒப்புதல் மற்றும் திருமணம்: விஜய், சங்கீதாவை குடும்பத்தினரிடம் அறிமுகப்படுத்தினார். அவரது பெற்றோர்கள் சங்கீதாவை மிகவும் விரும்பினர். மூன்று ஆண்டுகள் காதலித்து வந்த பிறகு, 1999 ஆம் ஆண்டு இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டனர். திருமணம் கிறிஸ்தவ முறையில் நடந்தாலும், இரு குடும்பங்களின் பாரம்பரியங்களையும் மதித்து நடத்தப்பட்டது.
மத வேறுபாடு – ஒன்றுபட்ட வாழ்க்கை: சங்கீதா ஒரு இந்து குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர். விஜய் ஒரு கிறிஸ்தவர். மதத்தில் வேறுபாடு இருந்தாலும், இருவரும் அதைத் தாண்டி வாழ்வில் முன்னேறினர். திருமணத்தில் இந்து வழக்கத்தையும், கிறிஸ்தவ வழக்கத்தையும் இணைத்தனர். இன்றும் அவர்கள் எளிமையான, அன்பான குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்தி வருவது ரசிகர்களுக்கு பெரும் உத்வேகமாக இருக்கிறது.