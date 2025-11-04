டொனால்ட் பிராட்மேன் டூ விராட் கோலி: ஐசிசி மதிப்பீட்டில் உச்சத்தை எட்டிய டாப் 5 வீரர்கள்!

Top 5 Cricketers Who Reached Number One In Icc Rankings: ஐசிசி தரவரிசையில் அதிக மதிப்பீட்டை பெற்று அனைத்து வடிவங்களிலும் முதல் இடத்திற்கு முன்னேறிய முதல் 5 வீரர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
விராட் கோலி: மூன்று வடிவ கிரிக்கெட்டில் 900க்கும் மேற்பட்ட ஐசிசி மதிப்பீட்டு புள்ளிகளை பெற்ற வீரர்களில் விராட் கோலி ஒருவராக உள்ளார். 2016-2019 க்கு இடையில் அவரது குறிப்பிடத்தக்க நிலைத்தன்மையும், ரன்களுக்கான ஈடு இணையற்ற ஆர்வமும் அவரை நவீன பேட்டிங் ஆதிக்கத்தின் முகமாக மாற்றியது. விராட் கோலியின் ஐசிசி உச்ச மதிப்பீடு 937 (டெஸ்ட்), 911 (ஒருநாள்), 909 (டி20ஐ).
டொனால்ட் பிராட்மேன்: டான் பிராட்மேனின் ஐ.சி.சி டெஸ்ட் பேட்டிங் ரேட்டிங் 961 என்ற சாதனை 1940களுக்குப் பிறகு இன்னும் யாராலும் தொடப்படவில்லை. கிரிக்கெட் வரலாற்றில் எந்த வீரரும் இந்த எண்ணிக்கையை நெருங்கவில்லை. டொனால்ட் பிராட்மேனின் ஐசிசி உச்ச மதிப்பீடு: 961 (டெஸ்ட்).
விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ்: 80களில் விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டின் உச்சத்தை அடைந்தார். அதன் மூலம் ஐசிசி ஒருநாள் மதிப்பீட்டில் 935 ஐ எட்டினார். இது அந்த வடிவத்தில் இதுவரை பதிவு செய்யப்பட்ட அதிகபட்சமாகும். விவியன் ரிச்சர்ட்ஸின் ஐசிசி உச்ச மதிப்பீடு: 935 (ஒருநாள் போட்டி).
ஸ்டீவ் ஸ்மித்: ஸ்டீவ் ஸ்மித்தின் அசாதாரணமான 947 ஐசிசி டெஸ்ட் பேட்டிங் மதிப்பீடு, டெஸ்ட் வரலாற்றில் பிராட்மேனுக்கு அடுத்தபடியாக அவரை இரண்டாவது இடத்தில் வைத்திருக்கிறது. அவரது சிறந்த ஆண்டுகளில் (2015-2019) அவரை கிட்டத்தட்ட யாராலும் தடுக்க முடியாததாக ஆக்கியது. ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஐசிசி உச்ச மதிப்பீடு: 947 (டெஸ்ட்).
அபிஷேக் சர்மா: சமீப காலமாக டி20 கிரிக்கெட்டில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார் அபிஷேக் சர்மா. இது அவரை ஐசிசி தரவரிசை பட்டியலின் உச்சத்திற்கு கொண்டு சென்றது. அபிஷேக் சர்மாவின் ஐசிசியின் உச்ச மதிப்பீடு 931 (டி20ஐ, 2025).