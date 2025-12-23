English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
மாணவர்களுக்கு டபுள் குஷி... 11 நாள்கள் லீவ் - பள்ளிகளுக்கு பறந்த அரசின் முக்கிய உத்தரவு

School Holidays: அரையாண்டு விடுமுறை நாளை (டிசம்பர் 24) தொடங்கும் நிலையில், தமிழ்நாட்டில் அனைத்து பள்ளிகளின் தலைமையாசிரியர்களுக்கும் பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவுறுத்தலை வழங்கி உள்ளது.

Half Yearly School Holidays: டிசம்பர் 24ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 4ஆம் தேதி வரை என 11 நாள்களுக்கு அரையாண்டு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி 5ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்பட இருக்கின்றன. இதையொட்டி பள்ளிகளுக்கு முக்கிய அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழ் பயிலும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கடந்த டிசம்பர் 10ஆம் தேதி அரையாண்டு தேர்வு தொடங்கியது. 

1ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரையிலுமான அரையாண்டு தேர்வு இன்றுடன் (டிச. 23) நிறைவடைகிறது. நாளை (டிசம்பர் 24) முதல் அரையாண்டு விடுமுறையும் தொடங்குகிறது.

அரையாண்டு விடுமுறை நாளை தொடங்கி, ஜனவரி 4ஆம் தேதி வரையில் இருக்கும். இதைத் தொடர்ந்து, ஜனவரி 5ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்திருந்தது.

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை, புத்தாண்டும் வர இருப்பதால் மாணவர்கள் மட்டுமின்றி பெற்றோரும் அரையாண்டு விடுமுறையை எதிர்நோக்கி காத்திருப்பார்கள். நீண்ட விடுமுறை கிடைப்பதால் சொந்த ஊருக்கு செல்ல பெற்றோர்கள் திட்டமிட வாய்ப்புள்ளது. சுற்றுலா செல்லவும் திட்டமிடுவார்கள்.

மாணவர்களின் மகிழ்ச்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையிலும், பெற்றோர்களின் திட்டமிடலுக்கு முட்டுக்கட்டை போடும் வகையிலும் சில பள்ளிகளில் அரையாண்டு விடுமுறை தினங்களில் சிறப்பு வகுப்புகளுக்கு திட்டமிடுவார்கள்.

குறிப்பாக, வரும் மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில் பொதுத்தேர்வு எழுத தயாராகும் 10ஆம், 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கும், அடுத்தாண்டு பொதுத்தேர்வு எழுதப்போகும் 9ஆம் வகுப்பு, 11ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் சிறப்பு வகுப்பை சில பள்ளிகள் ஏற்பாடு செய்யும்.

இதனை தடுத்தும் நிறுத்தும் வகையில் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும், பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவுறுத்தல் ஒன்றை நேற்றே (டிசம்பர் 22) வழங்கியிருக்கிறது. அரையாண்டு விடுமுறை தினங்களில் மாணவர்களுக்கு சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்தக்கூடாது என அரசு, அரசு உதவிப்பெறும், தனியார் என அனைத்து பள்ளி தலைமையாசியர்களுக்கும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

