  • இன்னும் 9 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், பொற்காலம் ஆரம்பம்

Venus Tranists In Sagittarius: செல்வம், புகழ் மற்றும் செழிப்பை அள்ளி வழங்கும் கிரகமான சுக்கிரன் விரைவில் தனது ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். டிசம்பர் மாத இறுதியில் நிகழும் இந்தப் பெயர்ச்சி, குருவின் ராசியில் நடைபெறும். இந்தப் பெயர்ச்சியால் ஆறு ராசிக்காரர்கள் பெரிதும் பயனடைவார்கள். 

டிசம்பர் 20, 2025 அன்று சுக்கிரன் தனுசு ராசியில் இடம்பெயர்வார். டிசம்பர் 20 அன்று காலை 7:50 மணிக்கு விருச்சிக ராசியிலிருந்து வெளியேறி தனுசு ராசிக்குள் நுழைவார்.
செல்வத்தின் கடவுளான குருவின் ராசியான தனுசு ராசியில் சுக்கிரன் விரைவில் நுழைவார். ஜோதிடத்தில் கிரக ராசி மாற்றங்கள் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். சுக்கிரனின் ஜாதகத்தில் ஒரு சாதகமான நிலையும் சாதகமான கிரகங்களின் ஆதரவும் ஒருவருக்கு ஆறுதல், ஆடம்பரம் மற்றும் அழகை அளிக்கின்றன. எனவே, சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியின் நேரம் மற்றும் எந்த ராசிக்காரர்கள் சாதகமான நேரத்தை பெறுவார்கள் என்பதைப் பார்ப்போம்.

மேஷம்: மேஷ ராசியின் ஒன்பதாவது வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைவது உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பிரகாசமாக்கும். வெளிநாட்டு பயணம், யாத்திரை அல்லது உயர்கல்வி தொடர்பான நிலுவையில் உள்ள திட்டங்கள் நிறைவடையும். உங்கள் தந்தை அல்லது ஆசிரியரிடமிருந்து நிதி நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். திருமணம் மற்றும் காதல் உறவுகள் மிகவும் இணக்கமாக மாறும். ஒட்டுமொத்தமாக, இது நல்ல அதிர்ஷ்டம் மற்றும் ஆன்மீக மகிழ்ச்சியின் நேரம்.

ரிஷபம்: ரிஷப ராசியின் எட்டாவது வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். உங்களுக்கு திடீரென்று நிலுவையில் உள்ள பணம் அல்லது பரம்பரை சொத்து கிடைக்கலாம். காப்பீடு அல்லது லாட்டரி மூலம் லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் காதல் அதிகரிக்கும். எனவே இது திடீர் செல்வம் மற்றும் மகிழ்ச்சியின் நேரம்.

கடகம்: கடக ராசியின் ஆறாவது வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைவதால் எதிரிகள், நோய்கள் மற்றும் கடன்களிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். நாள்பட்ட நோயிலிருந்து மீண்டு நீதிமன்ற வழக்குகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்கள் வேலை நிலையானதாக மாறும். காதல் உறவுகள் வலுவடையும். ஒட்டுமொத்தமாக, இது மேம்பட்ட ஆரோக்கியம், எதிரிகளை வென்றெடுத்தல் மற்றும் நிதி ஆதாயம் ஆகியவற்றுக்கான நேரம்.

துலாம்: துலாம் ராசியின் மூன்றாம் வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைவது உங்கள் தைரியத்தை அதிகரிக்கும். குறுகிய பயணங்கள் வெற்றிகரமாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் உடன்பிறந்தவர்களால் நீங்கள் பயனடைவீர்கள். எழுத்து, ஊடகம் அல்லது தகவல் தொடர்பு ஆகியவற்றில் நீங்கள் வெற்றியைக் காண்பீர்கள். ஒட்டுமொத்தமாக, இது தைரியம், வியாபாரத்தில் லாபம் மற்றும் உறவுகளின் காலம்.

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசியின் இரண்டாம் வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைவது செல்வத்தையும் குடும்பத்தையும் பலப்படுத்துகிறது. உங்கள் வங்கி இருப்பு அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் பேச்சு செல்வாக்கு மிக்கதாக மாறும். புதிய வாகனம் அல்லது வீடு வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். ஒட்டுமொத்தமாக, இது செல்வக் குவிப்பு மற்றும் குடும்ப மகிழ்ச்சிக்கான நேரம்.

மீனம்: மீன ராசியின் பத்தாம் வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைவது உங்கள் தொழிலை மேம்படுத்தும். வேலையில் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய திட்டத்தைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் முதலாளி உங்களைப் பாராட்டுவார். உங்கள் தொழிலில் நிறைய ஆர்டரை பெறுவீர்கள். உங்கள் நற்பெயர் அதிகரிக்கும். ஒட்டுமொத்தமாக, இது புதிய தொழில் உயரங்களையும் புகழையும் அடைய பொன்னான நேரம். 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Venus Transit Venus Shukra Astrology Rasipalan

