2026ல் குருவின் இரட்டைப் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் வெற்றி

Double Jupiter Transits In 2026: 2026 ஆம் ஆண்டில், குரு கிரகம், இரண்டு முறை தனது ராசியை மாற்றப்போகிறார். இந்த ராசி மாற்றம் பல ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு நன்மைகளைத் தரும். இதில் முதல் ராசி மாற்றம் ஜூன் 2 ஆம் தேதியும், இரண்டாவது ராசி மாற்றம் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதியும் நிகழும்.
Guru Peyarchi Palangal 2026 : கடக ராயில் குரு பெயர்ச்சி வரும் ஜூன் 2 ஆம் தேதியும், சிம்ம ராசியில் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதியும் குரு பெயர்ச்சி அடைவார். இந்தப் பெயர்ச்சி ரிஷபம், கன்னி, கடகம் மற்றும் துலாம் ராசிகளுக்கு தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் வெற்றியைத் தரும்.
இந்தப் புத்தாண்டு பல ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும். ஏனெனில் இந்த ஆண்டு, குரு கிரகம், இரண்டு முறை பெயர்ச்சி அடையப் போகிறது. குருவின் இந்த ராசி மாற்றங்களால் பல ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள். இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகங்களில் விரும்பிய வெற்றியைப் பெறுவார்கள்.
வரும் 2026 ஆம் ஆண்டில் குரு கிரகம், ஜூன் மாதம் தனது ராசியை மாற்றுவார். அதன்படி ஜூன் 2 ஆம் தேதி அதிகாலை 1:49 மணிக்கு மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்கு குரு பெயர்ச்சி அடைகிறார். அதேபோல் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி வரை குரு சிம்ம ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். குருவின் ராசி மாற்றம் பல ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். ஆனால் சில ராசிக்காரர்கள் சிறப்பு பலன்களை பெறுவார்கள்.
குருவின் சிம்ம ராசிப் பெயர்ச்சி பல ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். குறிப்பாக, கடகம் மற்றும் துலாம் ராசிக்காரர்கள் சிறப்புப் பலன்களைப் பெறலாம்.
கடகம்: குரு பகவானின் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகளை அளிக்கும் விதமாக உள்ளது. எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களை அனுபவிக்கக்கூடும். தன்னம்பிக்கை மற்றும் முடிவெடுக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். வேலையில் நீங்கள் முன்னிலை வகிக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம். நிலுவையில் உள்ள நிதியை நீங்கள் மீண்டும் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
கன்னி: குரு பகவானின் பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது. புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாக வழிவகுக்கும். பல சாதகமான வாய்ப்புகள் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். முதலீடுகளிலிருந்தும் இந்த நேரத்தில் நல்ல பலன்களைப் பெறுவீர்கள். பணத்தை சேமிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும்.
துலாம்: குருவின் இரட்டைப் பெயர்ச்சியானது துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக அமைய வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் உங்களின் வருமானம் கணிசமாக உயரக்கூடும். லாபகரமான வணிக ஒப்பந்தங்களைப் பெறலாம். தொழிலில் இருந்த நிலையற்ற தன்மைகள் நீங்கி, அனைத்தும் மேம்படத் தொடங்கும். பதவி உயர்வு அல்லது பணியிடத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.