சூரிய கிரகணம் 2026: சந்திரனின் இரட்டை பெயர்ச்சியால் 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ட்ரபுள் பாதிப்பு- முழு விவரம்

Surya Grahan Chandra Gochar 2026: சூரிய கிரகணத்தின் போது, சந்திரன் தனது ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தை மாற்றப் போவதால், நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்மறையான பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். பண கஷ்டம், ஏமாற்றம், கஷ்ட காலத்தை அனுபவிக்க போகும் ராசிகளை பற்று தெரிந்துக்கொள்வோம்.
இந்த ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் பிப்ரவரி 17, 2026 அன்று நிகழும். இந்திய நேரப்படி (IST) சூரிய கிரகணம் பிப்ரவரி 17, 2026 அன்று பிற்பகல் 3:26 மணி முதல் இரவு 7:57 மணி வரை நிகழும்.
சூரிய கிரகணம் நடைபெறும் இந்நாளில் காலை 9:05 மணிக்கு சந்திரன் சனியின் ராசியான கும்ப ராசிக்குள் இடம்பெயர்வார், அதேபோல் இரவு 9:15 மணிக்கு சந்திரன் சதய நட்சத்திரத்தில் நுழைவார். இதனால் நிதி இழப்பு, பண கஷ்டம், உடல்நலப் பிரச்சனைகளை நான்கு ராசிக்காரர்கள் சந்திப்பார்கள்.
சூரிய கிரகண நாளில் சந்திரன் ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தின் மாற்றம், மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சவால்கள் நிறைந்ததாக இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் மன அமைதியின்மை மற்றும் உடல்நல பாதிப்புகளை அனுபவிக்க நேரிடும். திருமணமானவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைத் துணைவர்களுடன் பதற்றத்தையும் மோதலையும் அனுபவிக்க நேரிடும். காதல் வாழ்க்கையில் கசப்பு அதிகரிக்கலாம்.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திரனின் இரட்டைப் பெயர்ச்சி எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு உடல் வலிமை குறையலாம், மனம் அமைதியற்றதாக இருக்கலாம், மேலும் இந்த ராசிக்காரர்களின் தாயின் உடல்நலம் மோசமடையக்கூடும். நிதி இழப்புகளைத் தடுக்க முக்கிய முடிவுகள் எடுக்க வேண்டியிருக்கும். தாழ்வு மனப்பான்மையிலிருந்து உங்களை விடுவித்துக் கொள்ள, தியானம் செய்யுங்கள்.
சூரிய கிரகண நாளில் சந்திரன் இரட்டை பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு அபசகுனமாக இருக்கலாம். நீங்கள் முன்பை விட அதிகமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். குடும்ப மோதல்கள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. நிதி சிக்கல்கள் அல்லது இழப்புகள் கூட ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளை கவனமாக எடுக்க வேண்டும். பெரிய ஒப்பந்தங்களை இப்போதைக்கு ஒத்திவைப்பது நல்லது.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திரனின் நட்சத்திர மாற்றமும், ராசி மாற்றமும் கடினமான காலமாக இருக்கும். முக்கிய முடிவுகளை கவனமாக எடுக்கவும்.துணையுடன் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். வயிற்றுப் பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் நிதி நிலைமையில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு. பெரிய அளவில் பணம் கடன் கொடுப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
