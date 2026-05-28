ஒரே நாளில் இரட்டை பெயர்ச்சி.. 4 ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் செல்வம்.. ஜூன் முதல் ஜாக்பாட்

Written ByUmabarkavi KUpdated byUmabarkavi K
Published: May 28, 2026, 05:00 PM IST|Updated: May 28, 2026, 05:01 PM IST

Budh Shukra Nakshatra Peyarchi On June: ஜூன் மாதம் 11ஆம் தேதி புதன், சுக்கிரன் ஆகிய இரண்டு கிரகங்களும் நட்சத்திர பெயர்ச்சி அடைகின்றன.  புதன் புனர்புச நட்சத்திரத்திலும், சுக்கிரன் புச நட்சத்தரத்திலும் பெயர்ச்சி அடைகின்றனர்.

ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக புதன், சுக்கிரன் அறியப்படுகின்றனர். இந்த இரண்டு கிரகங்களும் ஒரே நாளில்  நட்சத்திர பெயர்ச்சி அடைகின்றனர். ஜூன் 11ஆம் தேதி காலை 11.30 மணிக்கு புதன் புனர்புச நட்சத்திரத்திலும், புதன் மதியம் 2.11 மணிக்கு சுக்கிரன் புச நட்சத்திரத்திலும் பெயர்ச்சி அடைகிறார். புதன ஜூன் 23ஆம் தேதி வரை புச நட்சத்திரத்திலும், புதன் ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி வரையும் புனர்புச நட்சத்திரத்தில் இருப்பார். ஒரே நாளில் இரண்டு கிரகங்கள் பெயர்ச்சி அடைவது குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

 

ரிஷபம் - புதன், சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். மேலும், உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும் வருமானமும் உயரக் கூடும். மேலும், புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். 

 

சிம்மம் - புதன், சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள. அதிக வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். குடும்பத்துடன் தரமான நேரத்தை செலவிடும் வாய்ப்பு இருக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கும். நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புளள்து. உங்கள் காதல் அடுத்த கட்டமான திருமணத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மேலும், வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள். பழைய கடன்கள் அடையக் கூடும். 

கன்னி - சுக்கிரன், புதன்  நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். இந்த காலக்கட்டத்தில் நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். செல்வம், வெற்றி பெருகும். தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். உங்கள் தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து வந்த பிரச்னைக்ள தீரும். சக ஊழியர்கள் உதவி செய்வார்கள்.

துலாம் - சுக்கிரன், புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்கள் சுப பலன்களை பெறுவார்கள். உங்கள் துணையுடன் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். செல்வம், அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும். பழைய கடன்கள் அடையும். புதிய  பொறுப்புகளும், பதவி உயர்வும் கிடைக்கும்.  முதலீடுகளில் இருந்து அதிகமான லாபத்தை பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு செலவுகள் குறையும். மேலும்,  மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை பெறுவார்கள். 

