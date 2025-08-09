இந்த மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இனி 2 மடங்கு அலவன்ஸ்: நிதி அமைச்சகம் முக்கிய அறிவிப்பு

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. சில வகைகளை சேர்ந்த ஊழியர்களுக்கு இரண்டு மடங்கு போக்குவரத்து கொடுப்பனவு கிடைக்கும். இதை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.
Central Government Employees Latest News: குறிப்பிட்ட மாற்றுத்திறனாளி பிரிவுகளின் கீழ் வரும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வழக்கமான விகிதத்தை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமான போக்குவரத்து கொடுப்பனவைக் கொடுக்க நிதி அமைச்சகம் முடிவு செய்துள்ளது. நிதி அமைச்சகம் அனைத்து அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளையும் இந்த அறிவுறுத்தலை கண்டிப்பாகப் பின்பற்றுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
மத்திய அரசு மாற்றுத்திறனாளி ஊழியர்களுக்காக ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முடிவை எடுத்துள்ளது. இப்போது, குறிப்பிட்ட மாற்றுத்திறனாளி பிரிவுகளின் கீழ் வரும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் வழக்கமான விகிதத்தை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமான போக்குவரத்து கொடுப்பனவைப் பெறுவார்கள்.
நிதி அமைச்சகம் அனைத்து அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளையும் இந்த அறிவுறுத்தலை கண்டிப்பாகப் பின்பற்றுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. நிதி அமைச்சகம் சமீபத்தில் வெளியிட்ட அலுவலக குறிப்பாணையில், செப்டம்பர் 15, 2022 அன்று வெளியிடப்பட்ட முந்தைய அறிவுறுத்தல்களைத் திருத்தி, மாற்றுத்திறனாளி வகைகளின் புதிய பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதன் கீழ் ஊழியர்களுக்கு இரட்டை போக்குவரத்து கொடுப்பனவு வழங்கப்படும் என்று தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாற்றுத்திறனாளி ஊழியர்கள் இதற்கு தகுதியுடையவர்கள்? புதிய உத்தரவின்படி, மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிமைகள் சட்டம், 2016 இன் கீழ் பின்வரும் பிரிவுகளின் கீழ் வரும் ஊழியர்கள், பிற நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டால் இந்த வசதியைப் பெற உரிமை பெறுவார்கள்.
இயக்கவியல் குறைபாடு (இதில் குணப்படுத்தப்பட்ட தொழுநோய், பெருமூளை வாதம், குள்ளவாதம், தசைநார் சிதைவு மற்றும் அமிலத் தாக்குதலுக்கு ஆளானவர்கள் அடங்குவர். இதில் முதுகுத் தண்டு குறைபாடுகள் மற்றும் காயங்களும் அடங்கும்.), குருட்டுத்தன்மை மற்றும் பார்வைக் குறைபாடு, செவித்திறன் குறைபாடு, பேச்சு மற்றும் மொழி குறைபாடு, அறிவுசார் குறைபாடு, குறிப்பிட்ட கற்றல் கோளாறு மற்றும் ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் கோளாறு.
மனநோய், நாள்பட்ட நரம்பியல் நிலைமைகள், மல்டிபிள் ஸ்களீரோசிஸ், பார்கின்சன் நோய் போன்றவை, இரத்தம் தொடர்பான குறைபாடுகள், ஹீமோபிலியா, தலசீமியா, சிக்கிள் செல் நோய், மல்டிபில் குறைபாடு (காது கேளாமை உட்பட மேற்கூறியவற்றில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குறைபாடுகள் இருப்பது).
இந்த வசதி ஏன் அவசியம்? மாற்றுத்திறனாளி ஊழியர்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் பல கூடுதல் சிரமங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. பயணம் செய்வது குறிப்பாக வேலைக்கு செல்பவர்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய சவாலாகும். அரசாங்கம் போக்குவரத்து கொடுப்பனவை இரட்டிப்பாக்குவது இந்த ஊழியர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரண நடவடிக்கையாகும். இது அவர்களுக்கு நிதி உதவி வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், சமூக உள்ளடக்கத்தையும் ஊக்குவிக்கும்.
7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் கிடைக்கும் கொடுப்பனவுகள்: 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பல வகையான கொடுப்பனவுகள் வழங்கப்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவற்றில் சில முக்கிய அலவன்சுகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.
அகவிலைப்படி மத்திய அரசு ஊழியர்களின் முக்கியமான ஒரு அலவன்சாக பார்க்கப்படுகின்றது. ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை, ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் இது திருத்தபடுகின்றது. நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் விலைவாசி மற்றும் பணவீக்கத்தை சமாளிக்க ஊழியர்களுக்கு டிஏ ஊயர்வு உதவுகிறது. அகவிலைப்படியை போலவே மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலை நிவாரணம் அளிக்கப்படுகின்றது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நகரத்தின் வகையைப் பொறுத்து வெவ்வேறு விகிதங்களில் HRA வழஙப்படுகின்றது. இவை தவிர பயணப் படி, குழந்தைகள் கல்விப் படி, விடுதி மானியம் போன்ற இன்னும் பல அலவன்சுகளும் அளிக்கப்படுகின்றன.
மாற்றுத்திறனாளி ஊழியர்களுக்கு ஏற்கனவே சில கூடுதல் கொடுப்பனவுகள் இருந்தன. ஆனால் இப்போது இரட்டை போக்குவரத்து கொடுப்பனவு பற்றிய தெளிவான மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல் வந்துள்ளது, இதனால் அனைத்து துறைகளும் சமமாக நன்மைகளைப் பெற முடியும். அரசாங்கத்தின் இந்த நடவடிக்கை மாற்றுத்திறனாளி ஊழியர்களின் வாழ்க்கையை எளிதாக்குவது மட்டுமல்லாமல், பிற அரசாங்கக் கொள்கைகளில் உள்ளடக்கிய உணர்வை வலுப்படுத்தும். வரும் காலத்தில் இதுபோன்ற கொள்கைகள் அதிகமாக வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.