/அதுக்குள்ள ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகும் த்ரிஷயம் 3! எந்த தளத்தில் தெரியுமா?

Drishyam 3 OTT Release : மோகன்லால் நடிப்பில் உருவான படம், த்ரிஷ்யம் 3. இந்த படத்தில், மீனா, எஸ்தர் அனில் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கின்றனர். இப்படம், சில நாட்களுக்கு முன்னர் தியேட்டரில் வெளியான நிலையில், தற்போது ஓடிடியிலும் வெளியாக இருக்கிறது.
ஜீத்து ஜோசப் இயக்கத்தில், த்ரில்லர் படமாக உருவான படம்தான், த்ரிஷ்யம் 3. இந்த படத்தில், ஹீரோவாக மோகன்லால்தான் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தின் முதல் பாகத்தில் நடித்த அதே கதாப்பாத்திரங்கள், மூன்றாவது பாகம் வரை ட்ராவல் ஆகி வருகிறது.
த்ரிஷ்யம் திரைப்படத்தின் இரண்டு பாகங்களும், மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தன. இரண்டாவது பாகம், கொரோனா காலத்தில் வெளியானதால், அது தியேட்டர்களில் அல்லாமல் ஓடிடியில் வெளியானது.
முதல் பாகத்தில், தன் குடும்பத்தினர் செய்த கொலையை, ஜார்ஜ் குட்டி மறைத்தார். அடுத்த பாகத்தில் அவர் அதிலிருந்து தப்பித்தாரா இல்லையா என்பது கதைக்களமாக இருந்தது. அதே கதைதான், மூன்றாவது பாகத்திலும் தொடர்கிறது.
சினிமா பிரியரான ஜார்ஜ் குட்டிக்கும், அவருக்கு எதிராக ஆதாரங்களை சேர்க்கும் காவல் துறையினருக்கும் இடையேயான கதையாகத்தான், இந்த படம் இருக்கிறது. இப்படம், சுமார் ரூ.300 கோடி வரை தியேட்டரில் வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது.
முதல் இரண்டு பாகங்களை போல, வரவேற்பை பெற்ற த்ரிஷ்யம் 3 திரைப்படம், ஜுன் 17ஆம் தேதி இன்றுமுதல் அமேசான் ப்ரைம் வீடியோவில் வெளியாகிறது.