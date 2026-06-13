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Dubai Gold Price: துபாயில் திடீரென உயர்ந்த தங்க விலை, 24k 22k 18k விலை எவ்வளவு?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 13, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:34 PM IST

Dubai Gold Price: சர்வதேச தங்க விலை, அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு மற்றும் பண்டிகைக் காலங்களில் உள்ளூர் நகை நுகர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு உலகளாவிய மற்றும் உள்ளூர் காரணிகளால் இந்தியாவில் தங்கத்தின் விலை தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

Dubai Gold Price: சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் விலை உயர்ந்துள்ளது. துபாயிலும் தங்கத்தின் விலை அதிகரித்துள்ளது. இதனால், நகை வாங்குபவர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களுக்கான செலவுகள் அதிகரித்துள்ளன.

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சந்தையில் தங்கத்தின் விலை

உலக சந்தையில் தங்கத்தின் விலை உயர்ந்துள்ளது. கோமெக்ஸ் (Comex) சந்தையில் தங்கத்தின் விலை 2.76 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. அதேவேளையில், இந்திய உள்நாட்டுச் சந்தையிலும் தங்கத்தின் விலை உயர்ந்துள்ளது. சர்வதேச தங்க விலை, அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு மற்றும் பண்டிகைக் காலங்களில் உள்ளூர் நகை நுகர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு உலகளாவிய மற்றும் உள்ளூர் காரணிகளால் இந்தியாவில் தங்கத்தின் விலை தீர்மானிக்கப்படுகிறது

Dubai Gold Rate2/6

துபாய் தங்க விலை

துபாயிலும் தங்கத்தின் விலை உயர்ந்துள்ளது. சமீபத்திய தரவுகளின்படி, 24 கேரட், 22 கேரட் மற்றும் 18 கேரட் தங்கத்தின் விலைகள் அதிகரித்துள்ளன. இதனால் துபாய் தங்கச் சந்தையில் தங்கம் வாங்குவதற்கான செலவு அதிகரித்துள்ளது.

Dubai 24K Gold Price3/6

துபாயில் 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை விவரம்

'குட் ரிட்டர்ன்ஸ்' தகவலின்படி, துபாயில் 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராமுக்கு AED 499 ஆக உள்ளது; இது நேற்றைய விலையை விட AED 3.25 அதிகம். அதேபோல், 8 கிராம் தங்கத்தின் விலை AED 3,994 ஆக உள்ளது (நேற்றைய விலையை விட AED 26 அதிகம்). 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை AED 4,992 ஆகவும், 100 கிராம் தங்கத்தின் விலை AED 49,925 ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது.

Dubai Gold Price4/6

துபாயில் 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துபாயில், 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராமுக்கு AED 462 ஆக உள்ளது. இது நேற்றைய விலையை விட AED 3 அதிகம். 8 கிராம் தங்கத்தின் விலை AED 3,698 ஆகும். அதேபோல், 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை AED 4,622 ஆகவும், 100 கிராம் தங்கத்தின் விலை AED 46,925 ஆகவும் உள்ளது.

Gold Price Hike5/6

18 கேரட் தங்கத்தின் விலை விவரம்

துபாயில் 18 கேரட் தங்கத்தின் விலையும் நேற்று அதிகரித்தது. 18 கேரட் தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராமுக்கு AED 380 ஆக உள்ளது. 8 கிராம் தங்கத்தின் விலை AED 3,040 ஆகும். 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை AED 3,800 ஆகும். அதேபோல், 100 கிராம் தங்கத்தின் விலை AED 38,000 ஆகும்.

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தங்கத்தின் விலை ஏன் உயர்கிறது?

உலகளாவிய பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மை மற்றும் புவிசார் அரசியல் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான முதலீட்டுத் தேர்வுகளை நோக்கித் திரும்புகின்றனர். தங்கம் பாரம்பரியமாக ஒரு பாதுகாப்பான முதலீடாகக் கருதப்படுகிறது; உலகச் சந்தைகளில் ஏற்ற இறக்கங்கள் அதிகரிக்கும்போது தங்கத்திற்கான தேவையும் வலுவடைகிறது.

TAGS:
Gold price
Dubai

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