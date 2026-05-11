நடிகை ரவீனா ரவிக்கு திருமணம்! யார் மாப்பிள்ளை தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்…

Raveena Ravi Wedding : தமிழ் திரையுலகில் பிரபல டப்பிங் கலைஞரான ரவீனா ரவி, சமீபத்தில் தனது காதலரை திருமணம் செய்துள்ளார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
Raveena Ravi Wedding : தமிழ் திரையுலகில் வெளியாகி ஹிட் ஆகியுள்ள பல திரைப்படங்களில் டப்பிங் பேசியிருக்கும் கலைஞராக இருக்கிறார், ரவீனா ரவி. இவர் சில படங்களிலும் நடத்திருக்கிறார். இவருக்கு திருமணம் ஆனதாக சமீபத்தில் புகைப்படங்கள் வைரலாகி வருகின்றன.
தமிழ் திரையுலகில் உள்ள பல ஹீரோயின்களுக்கு டப்பிங் கொடுத்தவர், ரவீனா ரவி. இவர் பிரபலமானது ‘லவ் டுடே’ திரைப்படம் மூலமாகத்தான். இந்த படத்தில், இவர் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு சகோதரியாக நடித்திருக்கிறார்.
நடிகையும் டப்பிங் கலைஞருமான ஸ்ரீஜாவின் மகளான இவர், ஒரு கிடாயின் கருணை மனு திரைப்படம் மூலம் திரையுலகிற்குள் நுழைந்தார். இதன் பிறகு அவருக்கு நிறையவே நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது.
கத்தி, தெறி, ஐ, இமைக்கா நொடிகள், மாஸ்டர் உள்ளிட்ட பல படங்களின் ஹீரோயின்களுக்கு டப்பிங் பேசிய இவர், மாமன்னன் திரைப்படத்தில் பகத் பாசிலுக்கு ஜோடியாக நடித்து வைரலானார்.
ரவீனா ரவிக்கு, மலையாள பட இயக்குநரான தேவன் என்பவருடன் திருமணம் நடந்ததாக அவரது தாய் ஸ்ரீஜா ரவி புகைப்படங்களை வெளியிட்டிருக்கிறார். தேவனின் தந்தை மலையாள திரையுலகின் தயாரிப்பாளர் மற்றும் இயக்குநராக இருக்கிறார். தாயும் ஆலப்புழாவில் கல்லூரி பேராசிரியராக இருக்கிறார். சகொதரி, வெளிநாட்டில் மருத்துவராக இருக்கிறார்.
ரவீனா ரவி - தேவனின் திருமண புகைப்படங்கள் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. இவர்களுக்கு திரையுலகினர் பலர் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.