ஒரு வழியாக ஓடிடியில் வெளியாகும் Dude! எந்த தளத்தில், எப்போது பார்க்கலாம்?

Dude OTT Release : பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில், கடைசியாக வெளியான படம் ட்யூட். இந்த படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது.
Dude OTT Release : கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் சமீபத்தில் வெளியான படம், ட்யூட். இந்த படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். இவருக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜு நடித்துள்ளார். இந்த படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது. இதனை, எந்த தளத்தில்-எப்படி பார்க்கலாம் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
கீர்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் சமீபத்தில் வெளியான படம், ட்யூட். இளசுகளை கவரும் வகையில் இருந்த இந்த படத்தின் கதை, பலருக்கு பிடித்திருந்தது.
கோமாளி, லவ் டுடே, டிராகன் உள்ளிட்ட படங்கள் மூலம் மக்களை கவர்ந்த பிரதீப் ரங்கநாதன், ட்யூட் படத்திலும் தனது கதாப்பாத்திரமாகவே வாழ்ந்திருப்பதாக படம் பார்த்தவர்கள் கருத்து தெரிவித்தனர். இவருக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜூ நடித்திருந்தார்.
ட்யூட் படத்திற்கு பெரும்பாலும் பாசிடிவான விமர்சனமே வந்திருந்தது. சில பழைய தலைமுறையினருக்குதான் இப்படத்தின் கதை செட் ஆகாதது போல இருந்தது.
ட்யூட் படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்திருந்தார். இதில் இடம்பெற்றிருந்த Dude என்கிற பாடல், “என் மூச்சவ பேச்சவ..” லிரிக்ஸ் பலரையும் கவர்ந்திருந்தது.
ட்யூட் படம், சுமார் ரூ.100 கோடியை தாண்டி வசூலித்ததாக அறிவிப்புகள் வெளியானது. இந்த நிலையில், அடுத்து இதன் ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது என்பது குறித்த கேள்வியும் எழுந்தது.
இப்போதெல்லாம் திரையரங்குகளில் படங்கள் வெளியாகும் முன்பு, டிஜிட்டல் உரிமை பெற்ற பிறகே திரையிடப்படுகின்றனர். அந்த வகையில், ட்யூட் படத்தின் டிஜிட்டல் உரிமையும் முன்னரே விற்கப்பட்டு விட்டது. இதனை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் நிறுவனம் வாங்கியுள்ளது.
ட்யூட் படத்தை வரும் நவ.14ஆம் தேதி முதல் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம். இப்படம், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் மற்றும் இந்தி ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகிறது.