2 நாட்களில் புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்? காத்திருக்கும் பல மாற்றங்கள்

Mercury Star Transit: ஜனவரி மாதத்தின் கடைசி நாளில் புதன் செவ்வாய் கிரகத்தின் அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் இடம்பெயர்வார். புதனின் நட்சத்திர மாற்றம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கலாம், மேலும் பிப்ரவரி மாதத்தில் இந்த ராசிக்காரர்கள் சாதகமான பலன்களை பெறலாம்.
ஜனவரி 31, 2026 அன்று, புதன் செவ்வாய் கிரகத்தால் ஆளப்படும் அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் இடம்பெயர்ச்சி அடைவார். இந்த நட்சத்திரம் ஜோதிடத்தில் மிகவும் புனிதமானதாகக் கருதப்படுகிறது. புதன் அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் நுழைவது சில ராசிக்காரர்களுக்கு செழிப்பைத் தரும். இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் தொழில், குடும்ப வாழ்க்கை மற்றும் சமூக வாழ்க்கையில் நல்ல பலன்களை அனுபவிக்கலாம். இந்த ராசிக்காரர்களைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்வோம்.
ரிஷபம்: புதனின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால், ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவு கிடைக்கக்கூடும். பிப்ரவரியில் நீங்கள் போடும் திட்டங்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும். உங்கள் பெற்றோரின் ஆதரவு கிடைக்கும். நீங்கள் உயர்கல்வி பயின்று கொண்டிருந்தால், பிப்ரவரியில் சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கலாம். வேலையில் இருப்பவர்கள் நிதி ஆதாயங்களை அனுபவிக்க வாய்ப்புள்ளது. கூடுதலாக, ரிஷப ராசிக்காரர்கள் மத நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்கலாம்.
கன்னி: உங்கள் ராசிக்கு அதிபதி புதன், நட்சத்திர மாற்றத்திற்குப் பிறகு, வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். உங்கள் சமூக நற்பெயர் அதிகரிக்கக்கூடும், மேலும் உங்கள் பணி பாராட்டப்படும். வேலை தேடுபவர்கள் தங்கள் விருப்பமான இடத்தில் வேலை செய்ய வாய்ப்புகளை பெறலாம். உங்கள் ஆரோக்கியத்திலும் நேர்மறையான மாற்றங்களை உணரலாம்.
தனுசு: புதனின் பெயர்ச்சியைத் தொடர்ந்து, தனுசு ராசிக்காரர்களின் ஆற்றல் அதிகரிக்கக்கூடும். நீங்கள் போட்டித் தேர்வுகளை எழுதியிருந்தால், முடிவுகள் சாதகமாக பெறலாம். நீங்கள் ஒரு அந்நியருடன் பழகலாம், மேலும் அவர்களால் நன்மைகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. சில தனுசு ராசிக்காரர்கள் தங்கள் முதலீடுகளிலிருந்து விரும்பிய வருமானத்தையும் பெறலாம்.
புதன் பகவானின் அருளைப் பெறவும், அறிவு, ஞானம், தொழிலில் வெற்றி, தடைகள் நீங்கவும் "ஓம் ஞானசக்தியே வித்மஹே, புத்திப் பிரகாசாய தீமஹி, தன்னோ புத பரீச்சோதயாத்", அல்லது 108 போற்றித் துதிகளைக் கூறலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.