மீன ராசியில் 4 கிரகங்களின் சேர்க்கை.. இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்!

4 Planets Conjunction In Pisces: குரு பகவானின் வீட்டில் நான்கு முக்கிய கிரகங்கள் குடியேறி இருக்கின்றன. இதன் காரணமாக குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்கள் கோடீஸ்வர யோகம் பெறுகின்றன.
Lucky Zodiac Signs: வரும் மார்ச் 18 ஆம் தேதி குரு பகவானின் சொந்த வீடான மீன ராசியில் சூரியன், சந்திரன், சனி மற்றும் சுக்கிரன் ஆகிய 4 முக்கிய கிரகங்கள் இணைய இருக்கிறது.
இந்த 4 கிரகங்களின் சேர்க்கை சத்ர்கிரக யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இதனால் மார்ச் 18 ஆம் தேதி முதல் சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர்.
ரிஷபம் (Taurus): சதுர்கிரக யோகத்தால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் எதிர்பாராத பண வரவை சந்திக்க இருக்கின்றனர். தொழிலில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களுக்கு லாபம் இருக்கும். அதேநேரம் நிறுவனத்தில் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு சம்பள உயர்வு கிடைக்கும்.
தனுசு (Sagittarius): சதுர்கிரக யோகம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன்களை வழங்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் நுலுவையில் இருக்கும் வேலைகளை நிறைவடையும். ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சனை இருக்கும் பட்சத்தில் அது சரியாகும். புது சொத்துக்கள் வாங்க முடியும். தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் தொடங்கலாம். மேலும், பொருளாதார ரீதியாக நல்ல வளர்ச்சி இருக்கும்.
மீனம் (Pisces): சதுர்கிரக யோகத்தால் மின ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் காண இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும். வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வேலை தேடி வருபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி பெருகும்.
