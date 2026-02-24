English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சனி - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. மார்ச்சில் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்! புது சொத்து வாங்கலாம்

Sani Sukran Serkai Palangal: சனி மற்றும் சுக்கிரன் சேர்க்கையால், 3 ராசிக்காரர்கள் நிதி ரீதியான வளர்ச்சியை பெற இருக்கின்றனர். 

 

Saturn And Venus Conjunction: ஜோதிடத்தில் சனி மற்றும் சுக்கிரன் மிகவும் முக்கிய கிரகங்களாகும். இந்த கிரகங்களின் அசைவுகள் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கம் ஏற்படுத்தும். 

 
சனி பகவான் மீன ராசியில் தற்போது பயணித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், சுக்கிரனும் மீன ராசியில் நுழைய இருக்கிறார். இதனால் சனி மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கை நிகழ இருக்கிறது.   

இந்த சேர்க்கை சுமார் 30 ஆண்டுகள் கழித்து நிகழ்கிறது. இதன் தாக்கம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் இருந்தாலும் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மட்டும் மிகவும் அதிர்ஷ்டமாக இருக்கப்போகிறது.   

ரிஷபம்: சனி மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கை ரிஷப ராசியின் 11வது வீட்டில் நிகழ இருக்கிறது. இது ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ரீதியான வளர்ச்சியை கொடுக்கிறது. அவர்களால் செய்யும் தொழிலில் வெற்றி பெற்று நல்ல லாபம் அடைய முடியும். வேலையிடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து லாபம் வரும்.     

துலாம்: சனி மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கை துலாம் ராசியின் 6வது வீட்டில் நடக்க இருக்கிறது. இதனால் துலாம் ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்கள் நிகழ இருக்கின்றன. சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் இருக்கும் பிரச்சனை தீர்ந்து மகிழ்ச்சி பெற முடியும். வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்பு வரலாம்.   

கும்பம்: சனி மற்றும் சுக்கிரனின் சேர்க்கை கும்ப ராசியின் 2வது வீட்டில் நடக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் கும்ப ராசிக்காரர்களால் அதிக பணத்தை சேமிக்க முடியும். கடின உழைப்புக்கு உரிய பலன் கிடைக்கும். வேலை பார்க்கும் இடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். புது சொத்துக்கள் வாங்க முடியும். அரசு வேலைக்காக முயற்சி செய்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும்.   

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)        

