குருபகவானால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. மார்ச் மாதத்தில் இருந்து நல்ல காலம்! பணத்தை குவிக்கலாம்

Guru Peyarchi 2026: குருபகவானால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிகள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
Jupiter direct movement in Gemini: மார்ச் 13ஆம் தேதிக்கு பிறகு குருபகவான் நேரடி இயக்கத்தை தொடங்க இருப்பதால், 3 ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர்.
Guru Peyarchi Palangal: ஜோதிடத்தில் மிகவும் முக்கிய கிரகமாக கருதப்படும் குருபகவான் தற்போது மிதுன ராசியில் வக்ர பெயர்ச்சியில் இருக்கிறார். இந்த நிலையில், வரும் மார்ச் 13க்கு பிறகு தனது நேரடி இயக்கத்தை தொடங்க இருக்கிறார்.
குருபகவானின் நேரடி இயக்கம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகளை வழங்க இருக்கிறது. அவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் யார் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
துலாம்: குருபகவான் துலாம் ராசியின் 9வது வீட்டில் நேரடி இயக்கத்தை தொடங்க உள்ளார். இது அவர்களுக்கு உத்வேகத்தை அளிக்கிறது. அவர்கள் தொழில் ரீதியாக பல்வேறு பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். புதிய முதலீடுகளை செய்யலாம். அது அவர்களுக்கு சாதகமாக அமையும். சமூகத்தில் அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
கும்பம்: குருபகவான் கும்ப ராசியின் 5வது வீட்டில் நேரடி தாக்கத்தை தொடங்க இருக்கிறார். இந்த காலகட்டத்தில் சிறப்பான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும். வியாபாரத்தில் பெரிய லாபத்தை காண முடியும். வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம்.
மீனம்: குருபகவான் மீன ராசியின் 4வது வீட்டில் நேரடி இயக்கத்தை தொடங்க இருக்கிறது. இது அவர்களுக்கு நேர்மறையான பலன்களை வழங்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. இலக்குகளை தடையின்று சென்றடைய முடியும். புதிய வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.