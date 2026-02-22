குரு, சூரியனால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. புது சொத்து வாங்கலாம்!

Guru-Suriyan Serkai: குரு மற்றும் சூரியனின் சேர்க்கையால் நவபஞ்சம யோகம் உருவாகிறது. இதனால் 3 ராசிக்காரர்கள் புது சொத்தை வாங்க இருக்கின்றனர்.
Navpancham Rajayoga 2026: ஜோதிடத்தின்படி, குரு மற்றும் சூரியன் மிகவும் முக்கிய கிரங்களாகும். இதன் ஒவ்வொரு அசைவுகளும் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளிலும் அதன் தாக்கம் ஏற்படும்.
Navpancham Rajayoga 2026: சூரியன் மற்றும் குரு 120 டிகிரி கோணத்தில் அமைவதால் நவபஞ்சம யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகம் சரியாக மார்ச் 05ஆம் தேதி தொடங்கும். நவபஞ்சம யோகத்தால் தொழில், செல்வம் ஆகியவற்றை சிறப்பாக இருக்கும். இந்த நிலையில், நவபஞ்சம யோகத்தால், அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிகள் குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மிதுனம்: நவபஞ்சம யோகம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தர இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. தொழிலை விரிவுபடுத்த முடியும். புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் முதலீடுகளை செய்யலாம்.
சிம்மம்: நவபஞ்சம யோகத்தால், சிம்ம ராசிக்காரர்களின் ஆளுமை திறன் மேம்படும். வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்பு வரலாம். அதனை மேற்கொள்ளும் பட்சத்தில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும். தொழிலில் லாபம் இருக்கும்.
மீனம்: குரு மற்றும் சூரியனால் உருவாகும் நவபஞ்சம யோகத்தால், மீன ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். தொழிலில் பெரிய ஒப்பந்தங்கள் வரும் வாய்ப்புள்ளது.
