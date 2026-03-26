குரு பெயர்ச்சி.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு செம லக்! பணம், புகழ் அதிகரிக்கும்

Lucky Zodiac Signs: குரு பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்கள் பணம், புகழ் என அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
குரு பகவான் மார்ச் 11 ஆம் தேதி தனது நேரடி இயக்கத்தை தொடங்கி இருக்கிறார். இந்த நேரடி இயக்கமானது இந்தாண்டு இறுதி வரை அதாவது டிசம்பர் 13 வரை தொடரும். அதன் பிறகு, சிம்ம ராசிக்கு நகர்ந்து வக்ர நிலையை அடைவார். தற்போது இந்த நேரடி இயக்கத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 4 ராசிகள் குறித்து பார்க்கலாம்.
மேஷம் (Aries): குருவால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் தொழில் ரீதியாக நன்மை அடைய இருக்கிறார்கள். வேலை இடத்தில் சந்தித்து வந்த பிரச்சனைகள் தீரும். பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட காலமாக வேலை தேடுபவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நல்ல வேலை கிடைக்கும். மேலும், வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது.
சிம்மம் (Leo): குரு பகவானால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் யோகம் உள்ளது. நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த பண பிரச்சனை தீரூம். குடும்ப உறவினர்களுக்கு இடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வரண் அமையும். சமூகத்தில் இருக்கும் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம் (Scorpio): குரு பகவானால் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் பண ரீதியாக முன்னேற்றம் அடைய இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் நல்ல பண வரவு இருக்கும். கடன் பிரச்சனை தீரும். நீதிமன்ற வழக்கு ஏதேனும் இருந்தால் சாதகமாக முடியும். ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். சொத்து தொடர்பான பிரச்சனை முடிவுக்கு வரும்.
மீனம் (Pisces): குரு பெயர்ச்சியால், மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சிறந்த காலகட்டத்தை கொடுக்கிறது. வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது. வேலை இடத்தில் உங்களின் உழைப்பு நல்ல மதிப்பு இருக்கும். போட்டி தேர்வுகளுக்கு பயிலும் மாணவர்கள் வெற்றி பெறும் யோகம் உள்ளது. மேலும், சொந்த வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் ஆசை இருக்கும் பட்சத்தில் அது நிறைவேறும்.
