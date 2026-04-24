கேது - சந்திரன் பார்வை: இந்த 3 ராசிகளுக்கு கஷ்ட காலம்.. வேலை, பணத்தில் உஷார்

Ketu Peyarchi: கேது சந்திரன் சேர்க்கை  ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி நடக்கிறது. இதனால், 3 ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள்  என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

 

Ketu Chandra Yuti: அண்மையில் தான் கேது  மக நட்சத்திரத்திற்கு  பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். தொடர்ந்து, ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி கேது சந்திரன் பெயர்ச்சி  நடக்கிறது.

 
ஜோதிட ரீதியாக, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. மேலும், இரு கிரகங்களின் சேர்க்கையும் அவ்வப்போது நடைபெறுவது வழக்கம். அந்த வகையில், சந்திரன் கேது சேர்க்கை ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.  

ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி சந்திரன் கேது சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. இந்த சேர்க்கை ஏப்ரல் 27ஆம் தேதி வரை தொடரும். ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி கேது மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைந்தார். மேலும், சந்திரன் ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி அதன் உச்ச ராசியான ரிஷப ராசிக்குள் நுழைந்தார். இதனை அடுத்து, கேது, சந்திரன் சேர்க்கை ஏப்ரல் 27ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.   

கேது சந்திரன் சேர்க்கையல் மிதுனம், கன்னி, மீனம் ஆகிய ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, நீங்கள் நினைத்த காரியங்களில் தடைகள் ஏற்படலாம். மேலும், பணம் விஷயத்தில் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக, கேதுவின் நிலையால் பல சிரமங்களை இந்த மூன்று சந்திக்க நேரிடும். எனவே, 3 ராசிகள் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை எதிர்கொள்வார்கள் என்று பார்க்கலாம்.  

மிதுனம் -  கேது, சந்திரன் சேர்க்கையால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் ஆபத்தான காலமாக இருக்கும். நிதி விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இந்த காலக்கட்டத்தில் எந்த ஒரு புதிய முயற்சிகளையும் தொடங்குவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். யாரையும் கண்மூடித்தமான நம்ப வேண்டாம். இந்த காலக்கட்டத்தில் நிதி இழப்புகள் ஏற்படலாம். சக ஊழியர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம்.  முதலீடு செய்யும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும்.  

கன்னி - கேது சந்திரன் சேர்க்கையால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், முதலீட்டில் இழப்புகள் ஏற்படலாம்.  வரும் நாட்களில் நீங்கள் பல சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். மன அமைதியின்மை, தேவையற்ற பயம் ஏற்படலாம்.  மேலும், தடைகள் ஏற்படக் கூடும். நிதி பிரச்னைகள் அதிகரிக்கும். கடன் தொல்லையும் உங்களுக்கு  அதிகரிக்கலாம். மேலும்,  இந்த காலக்கட்டத்தில் எந்த திட்டத்தையும் தொடங்குவதையும் தவிர்க்க வேண்டும்.  

மீனம் - சந்திரன் கேது சேர்க்கையால் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நீங்கள் பிரச்னைகளை சந்திக்கலாம். உங்கள் வாழ்க்கை துணையுடன் பிரச்னை ஏற்படலாம். உங்கள் தொழிலில் நஷ்டம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.  மேலும், பணியிடத்தில் பொறுமையுடன் இருப்பது நல்லது. உடன் பிறந்தவர்களிடம் சில பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். மொத்தத்தில் இந்த மூன்று ராசிகளும் கேது சந்திரன் இணையும் காலத்தில் எந்தவொரு பெரிய முடிவையும் எடுக்கக் கூடாது.    

இந்த காலக்கட்டத்தில் 108 முறை மகா மிருத்யுஞ்சய மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். கேதுவின் அசுப விளைவுகளை குறைக்க ரொட்டியை கருப்பு நாய்களுக்கு உணவாக கொடுங்கள். வெள்ளை நிறப் பொருட்களை தானமாக வழங்க வேண்டும்.   

