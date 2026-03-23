கேது பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் முதல் 5 ராசிகள் ஜாக்கிரதை.. தொழில், வேலையில் கவனம்

Ketu Nakshatra Peyarchi On April 22nd:  கேது பகவான் ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி  மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி  அடைகிறார். இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். 

Ketu Nakshatra Peyarchi On April 22nd:  மேஷம், மிதுனம், கன்னி, மீனம் உள்ளிட்ட ராசிகளுக்கு கேது பகவான் அசுப ஆற்றலை கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. அந்த வகையில்,  ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி கேது பெயர்ச்சி நடக்க உள்ளது. கேது பகவான் தனது சொந்த நட்சத்திரமான மக நட்சத்திரத்திற்கு  பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

கேது பகவான் பெயர்ச்சியின் போது சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுப்பார். மேலும், சில ராசிகளுககு எதிர்மறையான ஆற்றலை கொடுப்பார். தற்போது ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி நடக்கும கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் போது 5 ராசிகளுக்கு எதிர்மறையானை ஆற்றலை ஏற்படுத்தும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.   

மேஷம் - கேது மக ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைவிது மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மனக் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தக் கூடும். கேதுவின் அசுப தாக்கத்தால் வேலையில் தேவையற்ற தாமதங்கள் ஏற்படக் கூடும். குழந்தைகள் குறித்த கவலைகள் அதிகரிக்கலாம். காதல் உறவில் பிரச்னைகள் ஏற்படக் கூடும். அவரசமான முதலீடுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். தொழிலில் கணிசமான இழப்புகளை சந்திக்கலாம்.  

மிதுனம்  மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு கேதுவின் பெயர்ச்சியால் குடும்பத்தில் சிக்கல்கள் ஏற்படக் கூடும்.  உடன் பிறப்புகளிடம் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. மனப் பிரச்னைகள் ஏற்படக் கூடும். வேலை இழக்க கூட வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலக்கட்டத்தில் பணியிடத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். இதன் மூலம் மோதல்களை நீங்கள் தவிர்க்கலாம். மேலும், பண விஷயத்திலும் உஷாராக இருக்க வேண்டும்.  

கன்னி - கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு கேதுவின் பெயர்ச்சி எதிர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்படக் கூடும். அடிக்கடி பயணங்கள் மேற்கொள்ள அதிக வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் சிறுசிறு பிரச்னைகள் ஏற்படக் கூடும். சக ஊழியர்களிடம் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.  இந்த காலக்கட்டத்தில் கடன் கொடுப்பதையும், வாங்குவதையும் தவிர்க்க வேண்டும். நிதி சிக்கல்கள் ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது.  

விருச்சிகம் - விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு கேது தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும்.  மக நட்சத்திரத்தில் கேதுவின் இருப்பு உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில்  ஏற்ற இறக்கத்தை கொடுக்கும்.  பணியிட மாற்றம் ஏற்படுவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளனர்.  மேலதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பெற்றோர் உடல்நலனில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். வேலையில் பொறுமையை கடைப்பிடித்து, வாக்குவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும்.   

மீனம் - கேது பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு மன அமைதியை ஏற்படுத்தக் கூடும். தேவையற்ற அலைச்சல்கள் இருக்கும். கடன் தொல்லைகள் அதிகரிக்கும். நிதி இழப்புகள் ஏற்படுவதற்கான அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. மேலும், தொழில், வேலையில் கவனமுடன் இருப்பது நல்லது. மேலும், கணவன் மனைவி இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படக் கூடும். கூட்டுத் தொழிலில் சிறுசிறு பிரச்னைகள் ஏற்படக் கூடும்.

