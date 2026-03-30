  • கேது பெயர்ச்சி: கண்டத்தில் சிக்கும் 3 ராசிகள்.. டிசம்பர் வரை பிரச்னை!

கேது பெயர்ச்சி: கண்டத்தில் சிக்கும் 3 ராசிகள்.. டிசம்பர் வரை பிரச்னை!

Ketu Nakshatra Peyarchi: கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி நடந்துள்ளது. இதனால்,  குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு  எதிர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும் என  ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

Ketu Nakshatra Peyarchi: கன்னி, மீனம், தனுசு ஆகிய ராசிகள் கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியின்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும்.   அதோடு, இல்லாமல் பணம் விஷயத்தில் ஜாக்கிரதையாக இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள்.
ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றனர். அந்த வகையில், மார்ச் 29ஆம் தேதி கேது நட்சத்திர பெயர்ச்சி நடந்துள்ளது.  9 கிரகங்களில் கேது பகவான் அசுப கிரகமாக கருதப்படுகிறார். கேதுவின் நிலையால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலையும் கொடுக்கும். 

அந்த வகையில், கேது பகவான் மார்ச் 29ஆம் தேதி அன்று காலை 4.49 மணிக்கு தனது சொந்த ராசியான மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். டிசம்பர் 5ஆம் தேதி மக நட்சத்திரத்தில் கேது பகவான் இருப்பார்.  கேது பகவானின் நட்சத்திர மாற்றத்தால் குறிப்பிட்ட சில ராசிகள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். 

கேது பகவானின் நட்சத்திர மாற்றத்தால் மீனம், தனுசு, கன்னி ஆகிய ராசிகள் கவனமுடன் சில மாதங்கள் இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக, பணம், நகை விஷயத்தில் கவனமுடன் செயல்பட வேண்டும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

கன்னி - கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும்.  நீங்கள் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பணியிடத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்க வேண்டும். கடன் தொல்லைகள் உங்களுககு அதிகரிக்கலாம். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகளும் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மனஸ்தாபங்கள் ஏற்படக் கூடும். 

தனுசு - தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு டிசம்பர் வரை விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். நிதி விஷயங்களில் அலட்சியம் காட்ட வேண்டாம். எந்த ஒரு புதிய முயற்சிகளையும் தொடங்குவதை ஒத்திவைக்க வேண்டும். கணவன் மனைவி இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படக் கூடும். முதலீடுகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மாணவர்கள் கல்விச் சவால்களை எதிர்கொள்வார்கள். 

மீனம் - மீன ராசிக்காரர்கள் கேதுவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் சிரமங்களை சந்திப்பார்கள். வேலையில் தடை ஏற்படலாம். நீதிமன்ற வழக்குகளில் நீங்கள் சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடும். நெருங்கியவர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படக்கூடும். முடிந்தவரை தொலைதூர பயணத்தை  தவிர்ப்பது நல்லது. அவசரமாக எந்த ஒரு  இடத்திலும் முதலீடுகளில் செய்ய வேண்டாம். மேலும், பணியிடத்தில் பொறுமையும், நிதானத்தையும் கடைபிடிக்க வேண்டும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.    

