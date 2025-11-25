சனி பகவானால் 2026ல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகும் ஜாக்பார்ட்!

2026-ம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் உருவாகும் திரிகிரஹி யோகம். குறிப்பிட்ட 3 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகும் ஜாக்பார்ட். முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
2026-ம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் மகர ராசியில் சூரியன், சுக்கிரன் மற்றும் புதன் ஆகிய மூன்று கிரகங்களும் ஒன்று சேர்வதால் இந்த சக்தி வாய்ந்த 'திரிகிரஹி யோகம்' உருவாகிறது.
கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியன், ஆடம்பரத்தை தரும் சுக்கிரன் மற்றும் வியாபார காரகன் புதன் ஆகியோரின் இந்த சேர்க்கை சில ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகளையும், செல்வ செழிப்பையும் தரும் நல்ல காலத்தை தொடங்கி வைக்கிறது.
இந்த யோகம் மேஷ ராசியின் பத்தாம் வீடான தொழில் ஸ்தானத்தில் அமைவதால், வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் அபரிமிதமான முன்னேற்றம் உண்டாகும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலையும், தொழிலதிபர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்களும் கிடைக்கும்.
தனுசு ராசியின் இரண்டாம் வீடான தன ஸ்தானத்தில் இந்த யோகம் நிகழ்வதால், எதிர்பாராத பண வரவு கிடைக்கும். தொழிலில் நல்ல லாபம் கிடைப்பதுடன், குடும்பத்திலும் சமூகத்திலும் அந்தஸ்தும் நற்பெயரும் உயரும்.
மீன ராசியின் லாப ஸ்தானத்தில் இந்த யோகம் அமைவதால், வருமானம் பன்மடங்கு பெருகும். புதிய வருமான வழிகள் திறக்கும். பழைய முதலீடுகளிலிருந்தும் நல்ல லாபம் கிடைப்பதுடன், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
குறிப்பாக தனுசு ராசியினர் இந்த காலகட்டத்தில் எத்தகைய சவால்களையும் தங்கள் புத்திசாலித்தனத்தால் எதிர்கொண்டு வெற்றி பெறும் ஆற்றலைப் பெறுவார்கள்.