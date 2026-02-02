மங்களாதித்ய ராஜயோகம்: 3 ராசிக்கு பண மழை கொட்டும், அதிர்ஷ்ட காத்து வீசும்

Mangal Aditya Rayog 2026: ஜோதிடத்தின்படி, சூரியன் பிப்ரவரி 19, 2026 அன்று சதயம் நட்சத்திரத்தில் நுழைவார். செவ்வாய் மார்ச் 3, 2026 அன்று அதே நட்சத்திரத்தில் நுழைவார். இதன் விளைவாக, சூரியனும் செவ்வாயும் சதயம் நட்சத்திரத்தில் இணைவார்கள்.
ஜோதிடத்தின்படி, சூரியனும் செவ்வாயும் இணைவது மங்களாதித்ய ராஜ யோகத்தை உருவாக்கும். இந்த ராஜ யோகத்தால் எந்த ஐந்து ராசிக்காரர்கள் அதிகம் பயனடைவார்கள் என்பதை அறிந்துக்கொள்வோம்.
ஜோதிடத்தின்படி, சதயம் நட்சத்திரத்தில் சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் இணைந்ததால் உருவாகும் மங்களாதித்ய ராஜயோகம், ஐந்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நிதி மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். இந்த காலகட்டத்தில், இந்த ஐந்து ராசிக்காரர்களும் பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து நிதி ஆதாயத்திற்கான ஏராளமான வாய்ப்புகளை அனுபவிக்கும். மங்களாதித்ய ராஜயோகத்தால் எந்த ஐந்து ராசிக்காரர்கள் அதிக நன்மைகளைப் பெறுவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம்: மேஷ ராசி செவ்வாய் பகவானால் ஆளப்படுகிறது. சதயம் நட்சத்திரத்தில் சூரியனும் செவ்வாயும் இணைவது உங்கள் தன்னம்பிக்கையை கணிசமாக அதிகரிக்கும். வேலையில் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறலாம். சமூகத்தில் உங்கள் மரியாதை அதிகரிக்கும்.
மிதுனம்: இந்த ராஜயோகம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். நீண்ட காலமாகத் தடைப்பட்ட திட்டங்கள் வேகம் பெறும். இந்த நேரம் நிதி ரீதியாக மிகவும் நன்மை பயக்கும். முந்தைய முதலீடுகள் பண லாபத்தைத் தரும். வெளிநாட்டுப் பயணம் அல்லது நீண்ட தூரப் பயணம் சாத்தியமாகும், இது எதிர்காலத்தில் நன்மை பயக்கும்.
சிம்மம்: உங்கள் ராசிக்கு சூரியன் அதிபதி, எனவே இந்த இணைவு உங்களுக்கு மிகவும் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். உங்கள் ஆளுமை ஒரு தனித்துவமான பிரகாசம் மற்றும் புத்திசாலித்தனத்தால் குறிக்கப்படும். ஒரு பெரிய வணிக ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்படலாம். உயர்ந்த பதவியை அடையலாம். மூதாதையர் சொத்துக்களிலிருந்து நன்மைகளைப் பெறலாம்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, மங்களாதித்ய யோகம் தொழில் மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். உங்கள் முடிவெடுக்கும் திறன் உங்கள் எதிரிகளை விட அதிகமாக இருக்கும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் வெளிப்படும். உங்கள் துணைவருடனான உங்கள் உறவு மேம்படும், மேலும் அவர்களின் ஆதரவு நிதி ஆதாயங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த யோகம் தைரியத்தையும் வீரத்தையும் அதிகரிக்கும். உங்கள் சக்தியை சரியான திசையில் செலுத்த முடியும். நீதிமன்ற வழக்குகளில் வெற்றி சாத்தியமாகும். போட்டித் தேர்வுகளை எழுதும் மாணவர்களுக்கு இந்த நேரம் பொன்னான நேரமாக இருக்கும்.
