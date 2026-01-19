English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • செவ்வாய் குரு 'அரிய' சேர்க்கை.. 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும், அடிக்கப்போகுது ஜாக்பாட்

செவ்வாய் குரு 'அரிய' சேர்க்கை.. 5 ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும், அடிக்கப்போகுது ஜாக்பாட்

Mars and Jupiter Shadashtak Yoga 2026: ஜோதிடத்தின்படி, வருகிற பிப்ரவரி 13, 2026 அன்று, செவ்வாய் மற்றும் குருவின் சேர்க்கை ஏற்பட்டு  அபூர்வமான சஷ்டாஷ்டகம் யோகத்தை உருவாக்கும். இது சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமாவும், பொற்காலமாகவும் இருக்கும்.

ஜோதிடத்தில் கிரகங்களின் சேர்க்கை சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது. அந்த வகையில் 2026 ஆம் ஆண்டு ஜோதிடக் கண்ணோட்டத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வருடமாக இருக்கும், ஏனெனில் இந்த ஆண்டு செவ்வாய் மற்றும் குரு சேர்க்கைப் புரியப் போகின்றனர். 
இந்த 2026 ஆம் ஆண்டில் செவ்வாய் மற்றும் குரு ஒன்றாக இணைந்து சில ராசிக்காரர்களுக்கு சுப பலனைத் தரப் போகின்றனர். இந்த அபூர்வ சேர்க்கை சூரியனும் குருவும் 150 டிகிரி திசையில் (வரும் பிப்ரவரி 13, 2026 அன்று) நகரும் போது நிகழும். இந்த கிரக சேர்க்கையால் சஷ்டாஷ்டகம்  யோகம் உருவாக்கும். இதன் பலன்கள் மேஷம், சிம்மம், விருச்சிகம் தனுசு மற்றும் கும்ப ராசியினருக்கு கிடைக்கும்.  

மேஷம்: மேஷ ராசியை ஆளும் கிரகம் செவ்வாய். குருவுடன் இந்த சிறப்பு சேர்க்கை மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பாராத தொழில் லாபங்களைத் தரக்கூடும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள அரசுப் பணிகள் நிறைவடையும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், உங்கள் சமூக அந்தஸ்து உயரும்.  

சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்கு, செவ்வாய் மற்றும் குருவின் இந்த இணைவு நிதி பலத்தைத் தரும். முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தைத் தரும். நீங்கள் ஒரு புதிய தொழிலைத் தொடங்க திட்டமிட்டிருந்தால், இதுவே சாதகமான நேரம். மூதாதையர் சொத்துக்களிலிருந்து நன்மைகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது.  

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, செவ்வாய் கிரகத்தின் ஆற்றலும் குருவின் வழிகாட்டுதலும் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். வேலையில் உங்கள் தலைமைத்துவ குணங்கள் பாராட்டப்படும். பழைய கடன்களிலிருந்து விடுபட்டு, உங்கள் உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.  

தனுசு: தனுசு ராசியை ஆளும் கிரகம் குரு. உங்கள் ஆன்மீக ஆர்வம் மேம்படுத்தும். கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுபவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியைப் பெறலாம். வெளிநாட்டுப் பயணம் சாத்தியமாகும், குடும்பத்தில் அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சியின் சூழ்நிலை இருக்கும்.  

கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த சஷ்டாஷ்டகம் யோகம் நிதி ஆதாயத்தையும் புதிய வாய்ப்புகளையும் தரும். இந்த யோகத்தின் காரணமாக, வேலையில் இருப்பவர்கள் பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு பெறலாம். உங்கள் ஞானத்தால், கடினமான சவால்களைக் கூட சாதகமான வாய்ப்புகளாக மாற்றுவீர்கள்.  

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

